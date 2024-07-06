Момент взрыва на КНС в Волгограде сняла камера

В Волгограде момент взрыва на канализационно-насосной станции попал на видео. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, он был такой силы, что осколки бетона разнесло на несколько десятков метров. От них пострадали припаркованные недалеко автомобили. Также волгоградцы рассказали, что взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах расположенного недалеко дома.
Уже известно о двух погибших в результате происшествия. Не исключено, что под завалами могут быть еще люди. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать возгорание газопаровоздушной смеси.
В Волгограде создан оперштаб по минимизации последствий происшествия. Глава города докладывает о ситуации губернатору в телефонном режиме. Видео ДТП и ЧП Волгоград t.me