Происшествия

Момент взрыва на КНС в Волгограде сняла камера

Происшествия 06.07.2024 16:36
0
06.07.2024 16:36



В Волгограде момент взрыва на канализационно-насосной станции попал на видео. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, он был такой силы, что осколки бетона разнесло на несколько десятков метров. От них пострадали припаркованные недалеко автомобили. Также волгоградцы рассказали, что взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах расположенного недалеко дома.
Уже известно о двух погибших в результате происшествия. Не исключено, что под завалами могут быть еще люди. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать возгорание газопаровоздушной смеси.
В Волгограде создан оперштаб по минимизации последствий происшествия. Глава города докладывает о ситуации губернатору в телефонном режиме.
 
Видео ДТП и ЧП Волгоград t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.07.2024 15:50
Происшествия 06.07.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 14:57
Происшествия 06.07.2024 14:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 14:37
Происшествия 06.07.2024 14:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.07.2024 09:39
Происшествия 06.07.2024 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 21:04
Происшествия 05.07.2024 21:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 12:05
Происшествия 05.07.2024 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 11:29
Происшествия 05.07.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 11:17
Происшествия 05.07.2024 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.07.2024 09:42
Происшествия 05.07.2024 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 17:00
Происшествия 04.07.2024 17:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 16:17
Происшествия 04.07.2024 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 16:13
Происшествия 04.07.2024 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 13:46
Происшествия 04.07.2024 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 12:57
Происшествия 04.07.2024 12:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.07.2024 12:36
Происшествия 04.07.2024 12:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
Следователи изучают развалины насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:25
МЧС экстренно предупредило о ливнях и урагане в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:28
СК возбудил дело по факту взрыва на насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:11
Названа предварительная причина взрыва в здании КНС в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:36
Момент взрыва на КНС в Волгограде сняла камераСмотреть фотографии
16:14
Остановочное табло в Волгограде 6 июля зафиксировало +52Смотреть фотографии
16:02
Оперштаб создан в Волгограде после ЧП на насосной станцииСмотреть фотографии
15:50
Два человека погибли при обрушении насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:19
Андрею Бочарову доложили о ЧП на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:57
Опубликованы первые страшные фото с места взрыва насосной станции в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:37
На юге Волгограда взорвалась насосная станция: трое пострадавшихСмотреть фотографии
14:20
Самолеты из Москвы в Волгоград задержаны из-за урагана «Орхан»Смотреть фотографии
13:27
В Котово в дикое пекло пропала водаСмотреть фотографии
13:00
«Красные флаги и дедушка Хо»: волгоградка рассказала, чем удивил ее ВьетнамСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде прошли рейды по «диким» пляжамСмотреть фотографии
10:42
Росстат подсчитал количество уехавших и приехавших в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом иномарка сбила насмерть 87-летнего пенсионераСмотреть фотографии
08:57
«Куски летят на голову»: двухэтажка в Волгограде треснула от «утопительного» капремонтаСмотреть фотографии
08:47
Бродившая 2 недели по Волгограду женщина вернулась домойСмотреть фотографии
08:17
Волгоградские неонатологи выходили 900-граммового малышаСмотреть фотографии
07:36
Синоптики обнадежили волгоградцев спадом жарыСмотреть фотографии
21:29
Для подстраховки: в Волгограде восстановят берегоукрепление вблизи нового ЖКСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде пожарные потушили электроподстанциюСмотреть фотографии
20:33
Камышане остались без света на фоне 40-градусной жарыСмотреть фотографии
19:56
В Волгограде отремонтируют недавно отремонтированную станцию СТ «Комсомольская»Смотреть фотографии
19:15
Царицын, но уже не тот: под Волгоградом на строительном мусоре возводят коттеджиСмотреть фотографии
19:08
Море музыки: афиша Комсомольского сада и ЦПКиО на выходныеСмотреть фотографии
17:46
Легенды футбола Аршавин и Алдонин приедут в Волгоград на СуперкубокСмотреть фотографии
17:29
СК расследовал дело о гибели волгоградца под колесами трактораСмотреть фотографии
17:18
Новые поправки в волгоградские законы разработали депутаты для участников СВОСмотреть фотографии
 