



В Волгоградской области ночь с 25 на 26 января 2026 года стала одной из самых холодных не только за зимний сезон, но и за минувшее десятилетие. Сразу в нескольких районах региона температура ушла ниже -30℃.

По данным Волгоградского ЦГМС, наиболее сильные морозы пришлось под утро пережить жителям Даниловского района. Здесь метеостанция в административном центре зафиксировала -32℃. В хуторе Барминский Алексеевского района в 7:50 воздух остыл до -31,5℃. В Урюпинске и Рудне температура ненадолго заходила за отметку -29℃. В Елани и Ольховке столбик термометра опускался ниже отметки -28℃. Во Фролово, Новоаннинском, Харьковке, Михайловке, Нижнем Чире, Эльтоне, а также на территории села Харькова Старополтавского района температура была чуть ниже -26℃.

Жителям Волгограда и Волжского в этом плане повезло несколько больше. 30-градусные морозы обошли крупнейшие города Волгоградской области стороной. В ночь с 25 на 26 января здесь, соответственно, фиксировались заморозки до -20,2 и -22,9℃.

Напомним, о надвигающейся непогоде ещё на прошлой неделе предупреждал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По данным руководителя, крепкие морозы и снегопады могут задержаться в регионе вплоть до середины февраля 2026 года, в связи с чем власти всех уровней должны обеспечить безаварийное функционирование всех систем жизнеобеспечения.

