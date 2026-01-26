«Без МЧС не обойтись!»: в селе под Волгоградом из-за 3-дневного отсутствия воды промерзают дома





В селе Заплавное Ленинского района Волгоградской области не удалось решить вопрос с водоснабжением после того, как 24 января в этом населенном пункте вышли из строя водоподающие насосы. Из-за этого была остановлена подача воды и пропало отопление.

Как рассказали ИА «Высота 102» местные жители, на утро 26 января воды в селе нет по-прежнему.



- Вчера до ночи пытались трубы разморозить и не смогли. Все село привозило дрова и газовые баллоны. Все трубы перемерзли. Без МЧС или военных ситуацию не исправить, - считают селяне.



По их словам, власти обещают подвоз воды, но снова техническую, которой накануне не хватило даже на полсела. В то же время в магазинах наблюдается недостаток питьевой воды.



Жители утверждают, что в селе не все многоквартирные дома отапливаются. В частном сектора ситуация разная – у кого как. Но давление в котлах падает из-за отсутствия воды, люди спасаются обогревателями.



Напомним, накануне глава Ленинского района Андрей Денисов сообщил, что после обеда аварийным бригадам удалось запустить котельную, а тепло уже начало поступать потребителям. Также в магазины должна была поступить дополнительная партия питьевой воды.



На утро 26 января руководитель муниципалитета пока не комментировал ситуацию.



