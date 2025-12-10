



В Советском районе Волгограда следователи расследуют уголовное дело в отношении специалиста, по вине которого рабочие получили тяжкие увечья. По версии следствия, мужчина нарушил правила безопасности и спровоцировал аварию на подстанции, в результате которой едва не погиб сам вместе с двумя другими сотрудниками.

- 29 июля 2025 года, без оформления наряда-допуска, начальник электротехнической службы принял решение о выполнении работ по техническому обслуживанию электрооборудования в распределительном пункте учреждения, поручив их электромонтёру. Во время выполнения работ начальник электротехнической службы, проявив неосторожность, соприкоснулся с ячейкой, находившейся под напряжением и не изолированной. В этот момент в помещение вошёл главный инженер учреждения, после чего произошёл хлопок и образовалась электрическая дуга, - сообщили в пресс-службе Следкома.

В результате ЧП фигуранту вместе с ещё одним сотрудником был нанесён тяжкий вред здоровью, а ещё одному пострадавшему – средний.

Отметим, в настоящее время следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства.

Как сообщает ИА «Высота 102», ЧП произошло в июле 2025 года на территории кардиоцентра.

Фото из архива ИА «Высота 102»