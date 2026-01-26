В рамках Программы повышения качества обслуживания клиентов на 2026 год «Волгоградэнергосбыт» заявил о намерении инициировать процедуру включения своих онлайн-сервисов в «белый список» Минцифры.

Как сообщили в организации ИА «Высота 102», это связано с растущей долей дистанционного обслуживания (51%) и необходимостью обеспечения доступности сервисов. Решение о включении принимается Министерством.

– В наступившем году принято решение поддерживать и совершенствовать онлайн-сервисы, добиваться их работы в режиме 24/7, реализовать новый функционал в личных кабинетах. В том числе расширить возможности передачи через личный кабинет различных документов потребителей в адрес гарантирующего поставщика электроэнергии, – комментируют в «Волгоградэнергосбыте». – А в связи с участившимися в последнее время перебоями в работе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», продвигать инициативу о включении онлайн-сервисов компании в «белый список» сайтов. Эти и другие мероприятия предусмотрены программой повышения качества обслуживания клиентов ПАО «Волгоградэнергосбыт» на 2026 год.

Особое внимание энергетики планируют уделить бесперебойному функционированию систем интеллектуального учета – работе каналов связи для обеспечения доступа к интеллектуальным приборам учета.

Работа абонентских и сбытовых участков во всех районах Волгоградской области и Волгограда будет организована в прежнем режиме.