«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне
Обновление трамвайного парка: в Волгограде презентовали и запустили новый вагон
В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото
В Волжском в январе резко вырастет плата за отопление
Региональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

Сотни волгоградцев встретили Крещение у ледяных купелей: фоторепортаж

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

 Путин поручил продлить работу яслей в детсадах для удобства родителей
Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с членами Правительства коснулся вопроса продления работы детских садов для удобства родителей. Соответствующий запрос поступил на «Прямую линию» в конце минувшего...
 В России предложили увеличить время работы детсадов
В России  предложили увеличить график работы детских садов до 20:00. С такой инициативой выступила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья...
В РПН назвали уровень защиты волгоградцев от инфекций

26.01.2026 07:35
26.01.2026 07:35


В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили о важности профилактических прививок от инфекционных заболеваний. В настоящее время в национальный календарь входят прививки от 12 заболеваний (вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, грипп, гемофильная типа b инфекция, пневмококковая инфекция).

В Волгоградской области достигнуты и поддерживаются показатели своевременности охвата профилактическими прививками населения в декретированных возрастах – то есть в возрастных периодах, в которых проводятся медосмотры несовершеннолетних, на уровне  95% и более. Это, подчеркнули в ведомстве, соответствует планируемым целевым показателям и оказывает положительное влияние на эпидемиологическую обстановку в регионе.

Здесь также напомнили, что достигнутое эпидемиологическое благополучие не является основанием для прекращения массовых прививок вакцинами календаря прививок.


Общество
26.01.2026 09:51
26.01.2026 09:51
Общество
26.01.2026 09:40
26.01.2026 09:40
Общество
26.01.2026 09:26
26.01.2026 09:26
Общество
26.01.2026 09:19
26.01.2026 09:19
Общество
26.01.2026 09:00
26.01.2026 09:00
Общество
26.01.2026 07:44
26.01.2026 07:44
Общество
26.01.2026 07:35
26.01.2026 07:35
Общество
26.01.2026 06:45
26.01.2026 06:45
Общество
26.01.2026 06:28
26.01.2026 06:28
Общество
25.01.2026 23:02
25.01.2026 23:02
Общество
25.01.2026 21:25
25.01.2026 21:25
Общество
25.01.2026 20:55
25.01.2026 20:55
Общество
25.01.2026 19:00
25.01.2026 19:00
Общество
25.01.2026 17:47
25.01.2026 17:47
Общество
25.01.2026 17:10
25.01.2026 17:10
09:40
Онлайн-сервисы волгоградских энергетиков могут включить в «белый список»
09:19
В Волгограде вспомнят жертв Холокоста 27 января
09:00
«Без МЧС не обойтись!»: в селе под Волгоградом из-за 3-дневного отсутствия воды промерзают дома
08:05
Два дома загорелись в райцентре Волгоградской области
07:44
Угроза атаки БПЛА объявлена в Волгоградской области 26 января
07:35
В РПН назвали уровень защиты волгоградцев от инфекций
06:45
Синоптики рассказали, когда Волгоград отпустят суровые морозы
06:03
В Волгограде стартовал футбольный турнир «Сталинградская битва»
05:52
Банк РФ: цены на технику пошли вверх в Волгоградской области
23:02
Жители обезвоженного села под Волгоградом потеряли надежду дождаться воды
21:25
«Постепенно этот навык уйдет безвозвратно»: почему многие волгоградцы разучились писать от руки
20:55
Под Волгоградом прошел митинг в честь годовщины освобождения поселка от немецких захватчиков
20:36
Открытый кубок Главы Камышина по мини-футболу среди ветеранов: дух спорта и соперничества
20:00
В Волгограде нашли пропавшую 12-летнюю девочку
19:40
Волгоградские дартсмены открыли игровой сезон
19:00
Жители Волгограда пожаловались на «собачий» холод в автобусе №88
18:22
Волгоградец вытащил из дома односельчанки два телевизора
17:47
Волгоградцам рассказали, куда не стоит отправлять фото паспорта
17:10
«Пошла вынести мусор»: в Волгограде таинственно пропала 12-летняя девочка
17:02
«Молодым ребятам это кажется экстримом»: водитель дорожной машины – о вызовах погоды и любви к своему делу
16:52
Бочаров поздравил с Днем рождения почетного гражданина региона Хельви Латту
16:23
В Волгограде поздравили с 95-летием заслуженного ветерана ГАИ Бориса Цветкова
15:56
Волгоградские госпаблики повышают осведомленность жителей региона
15:23
Без тепла и воды остались селяне под Волгоградом из-за морозов
14:44
«Для чего жениться и расходиться через месяц?»: спасут ли медиаторы готовящиеся к разводу семьи
14:13
Волгоградская область оказалась в лидерах по финансированию дорожных проектов
13:45
Под Волгоградом задержали студента техникума за дропперство
13:10
В Волгоградской области чаще всего ищут работу соискатели от 45 лет
12:36
Пенсионерка из Волгограда лишилась денег из-за любви к морепродуктам
11:59
На юге Волгограда иномарка покалечила женщину
 