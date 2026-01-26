В РПН назвали уровень защиты волгоградцев от инфекций





В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили о важности профилактических прививок от инфекционных заболеваний. В настоящее время в национальный календарь входят прививки от 12 заболеваний (вирусный гепатит В, туберкулез, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, грипп, гемофильная типа b инфекция, пневмококковая инфекция).

В Волгоградской области достигнуты и поддерживаются показатели своевременности охвата профилактическими прививками населения в декретированных возрастах – то есть в возрастных периодах, в которых проводятся медосмотры несовершеннолетних, на уровне 95% и более. Это, подчеркнули в ведомстве, соответствует планируемым целевым показателям и оказывает положительное влияние на эпидемиологическую обстановку в регионе.

Здесь также напомнили, что достигнутое эпидемиологическое благополучие не является основанием для прекращения массовых прививок вакцинами календаря прививок.





