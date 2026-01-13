Сегодня, 13 января, на стадионе «Пищевик» в Волгограде «Ротор» завершил первый цикл подготовки к возобновлению сезона. Подробности заключительной тренировки перед отправлением команды в Турцию и комментарии нового главного тренера Дмитрия Парфёнова и специалиста по ОФП Данила Дресвянникова – в репортаже ИА «Высота 102».
Напомним, накануне, 12 января, клуб объявил о кадровых изменениях. Юрий Ковтун назначен на должность старшего тренера. Данил Дресвянников будет отвечать за физическую подготовку, а Дмитрий Столбиков стал тренером-аналитиком. Специалисты уже приступили к выполнению своих обязанностей. Тренировался сегодня в составе «Ротора» и новый защитник Егор Данилкин, в понедельник подписавший контракт с «Ротором».
Отметим, волгоградская команда занималась дома с девятого января. Сегодняшняя тренировка началась с классической беговой разминки. Затем футболисты сыграли в «квадраты» и отработали точность передач.
В это время на другой половине поля занимались голкиперы под руководством тренера по вратарям Андрея Никитина, а голкипер «Ротора-2» Батыр Умиров, тренировавшийся с основой, получил даже персональные наставления от Никитина.
В завершающей части тренировки спортсмены поделились на две команды и провели двухстороннюю игру. Футболисты были очень активны и старались проявить себя перед новым тренерским штабом, представители которого регулярно давали указания своим подопечным.
По окончании домашнего мини-сбора Дмитрий Парфёнов оценил настрой игроков и их физическую форму на текущий момент.
Кроме того, главный тренер «Ротора» рассказал о целях второго сбора, в рамках которого волгоградская команда проведёт два товарищеских матча в турецком Белеке.
Данил Дресвянников также подвёл итоги короткого сбора.
Рассказал Дресвянников и об индивидуальной работе, которую игроки выполняли в период своего отпуска:
Таким образом, первый этап подготовки в Волгограде «Ротор» завершил. 15-го января сине-голубые пройдут углубленное медобследование в Москве, а с 16-го числа волгоградская команда начнёт тренироваться в Турции.
Иван Тюгаев
Фото Андрей Поручаев ИА «Высота 102»