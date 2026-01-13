Спорт

Оценка – удовлетворительно: новые тренеры оценили состояние игроков «Ротора» перед сборами в Турции

Сегодня, 13 января, на стадионе «Пищевик» в Волгограде «Ротор» завершил первый цикл подготовки к возобновлению сезона. Подробности заключительной тренировки перед отправлением команды в Турцию и комментарии нового главного тренера Дмитрия Парфёнова и специалиста по ОФП Данила Дресвянникова – в репортаже ИА «Высота 102».


Напомним, накануне, 12 января, клуб объявил о кадровых изменениях. Юрий Ковтун назначен на должность старшего тренера. Данил Дресвянников будет отвечать за физическую подготовку, а Дмитрий Столбиков стал тренером-аналитиком. Специалисты уже приступили к выполнению своих обязанностей. Тренировался сегодня в составе «Ротора» и новый защитник Егор Данилкин, в понедельник подписавший контракт с «Ротором».


Отметим, волгоградская команда занималась дома с девятого января. Сегодняшняя тренировка началась с классической беговой разминки. Затем футболисты сыграли в «квадраты» и отработали точность передач.  


В это время на другой половине поля занимались голкиперы под руководством тренера по вратарям Андрея Никитина, а голкипер «Ротора-2» Батыр Умиров, тренировавшийся с основой, получил даже персональные наставления от Никитина. 


В завершающей части тренировки спортсмены поделились на две команды и провели двухстороннюю игру. Футболисты были очень активны и старались проявить себя перед новым тренерским штабом, представители которого регулярно давали указания своим подопечным.


По окончании домашнего мини-сбора Дмитрий Парфёнов оценил настрой игроков и их физическую форму на текущий момент.  

Как и должно быть после праздников, команда подошла к первым тренировкам в отличном настроении, с хорошими эмоциями, – заявил Парфёнов. – Понятно, что кондиции у всех разные. Состоялось небольшое тестирование, дальше будет работа по группам в зависимости от состояния каждого. Надо было получить максимальную информацию и познакомиться с командой. На сборе в Волгограде сделали акцент на общую физическую готовность, тестирование и общение с игроками.


Кроме того, главный тренер «Ротора» рассказал о целях второго сбора, в рамках которого волгоградская команда проведёт два товарищеских матча в турецком Белеке.  

– Задачи – донести до команды те требования, которые хотелось бы видеть от игроков, – подчеркнул наставник. – Планомерно будем готовить футболистов к еще одному сбору в Турции, где каждый из них получит уже больше игрового времени.
 

Данил Дресвянников также подвёл итоги короткого сбора.

Как и всегда, ребята подошли к сборам в разном состоянии, – заявил специалист по ОФП. – Мы протестировали футболистов на силовые способности и аэробные возможности – от этого будем отталкиваться в дальнейшем и строить индивидуальную работу на сборах в Турции. 

Рассказал Дресвянников и об индивидуальной работе, которую игроки выполняли в период своего отпуска:

Это общепринятая практика. Если на протяжении долгого времени у спортсменов нет работы, они будут полностью растреннированные. Времени на подготовку к сезону не так много. Для этого игрокам и были даны индивидуальные задания, которые они выполнили. Все ребята подошли к сборам в удовлетворительном состоянии. Дальше будем работать и обязательно прибавлять.

Таким образом, первый этап подготовки в Волгограде «Ротор» завершил. 15-го января сине-голубые пройдут углубленное медобследование в Москве, а с 16-го числа волгоградская команда начнёт тренироваться в Турции.









Иван Тюгаев

Фото Андрей Поручаев ИА «Высота 102»

