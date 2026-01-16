Расследования

«Помогал тушить даже Толстой»: свидетели по делу Геля вновь вспоминали детали пожара в суде

16.01.2026
Первое в 2026 году заседание по делу главы Иловлинского района Волгоградской области состоялось накануне в районном суде. Как рассказал представитель стороны потерпевших Юрий Букаев, были допрошены пятеро свидетелей. Три из них являются действующими сотрудниками районной администрации, один – главой Иловли, а пятый – бывшим работником администрации.

- Подчиненные Ивана Геля убеждали суд, что глава администрации не давал им поручений выезжать на тушение пожара, а сделали они это, исключительно из чувства гражданского долга, чтобы спасти людей и населенные пункты от огня, - поделился подробностями собеседник информагентства.

Однако, по словам представителя потерпевших, в показаниях Антона Чупина, который на момент происшествия занимал должность начальника правового управления, а в настоящее время является заместителем Ивана Геля, он увидел противоречия.

- Чупин также заявлял, что тушил пожар из-за чувства гражданского долга. Однако, как выяснилось, он сел за руль автомобиля, закрепленного за заместителем главы Вязовым, который также находился в машине. Но признался, что Вязов не давал ему разрешения на использование имущества администрации. При этом у самого Чупина есть личный автомобиль, сам он находился дома, когда узнал о пожаре, но свою машину он не использовал при выполнении гражданского долга. А взял имущество районной администрации и, как выяснилось, без законных оснований. Это больше даже тянет на угон муниципального транспорта, - поделился Юрий Букаев.

На заседании также выступил глава Иловли Сергей Пушкин. Он и его сотрудники принимали участие в тушении пожара и тоже – исключительно из-за своей активной гражданской позиции, утверждал чиновник. Однако, заметил собеседник, Сергей Пушкин  ушел от ответа на конкретный вопрос представителя стороны защиты, продолжали ли его подчиненные участвовать в тушении пожара после трагической гибели Александра Переярина.

К слову, уже несколько свидетелей на судебном процессе по делу Ивана Геля вспомнили о депутате Госдумы Петре Толстом, который также помогал в тушении страшного ландшафтного пожара. Известно, что в Иловлинском районе у депутата есть дача, он находился как раз там в день происшествия и не смог остаться в стороне. Не исключено, что одна из сторон в ближайшее время будет ходатайствовать о привлечении депутата ГД к процессу. 

Напомним, Иван Гель обвиняется  в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям – гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года.

Дело начало рассматриваться в Иловлинском районном суде повторно после того, как районный судья Андрей Кузнецов после восьми месяцев судебных заседаний вдруг нашел в нем недоработки и отправил обратно в прокуратуру. Это решение судьи облсуд признал незаконным и судебный процесс стартовал заново. Его ведет судья Вячеслав Пичугин. А Кузнецов после произошедшего попросился в почетную отставку. Однако квалифколлегия судей Волгоградской области пока не приняла решения по его персоне.

