Глава Иловлинского района слег перед новым уголовным процессом

Новый судебный процесс над главой Иловлинского района Волгоградской области Иваном Гелем может не состояться 31 октября из-за болезни чиновника. В приемной руководителя района корреспонденту ИА «Высота 102» накануне подтвердили, что Иван Гель находится на больничном.

Напомним, в пятницу Иван Гель, который обвиняется в превышении должностных полномочий, приведших к гибели человека, должен был вновь предстать перед судом. Дело на этот раз будет рассматривать судья Вячеслав Пичугин. Ранее сообщалось, что в адрес судьи Андрея Кузнецова, который полгода вел процесс, а затем неожиданно вернул его в прокуратуру, мотивируя это якобы недоработками следствия и обвинения, было вынесено частное постановление в связи с выявленными нарушениями законодательства. Кроме того, Волгоградский областной суд отменил решение судьи Кузнецова и направил дело на новое рассмотрение и в новом составе суда.



Как ранее сообщалось, Ивана Геля обвиняют в превышении должностных полномочий, которые привели к тяжким последствиям – гибели начальника отдела ГО и ЧС администрации района Александра Переярина при тушении ландшафтного пожара 28 августа 2022 года. При этом глава района не был отстранен от должности ни во время следствия, ни во время суда, также стороне потерпевших было отказано в переносе рассмотрения дела в другой суд. В настоящее время Иван Гель находится под подпиской о невыезде.







