Что подорожает в Волгоградской области в 2026 году: когда и на сколько





В 2026 году россиян и жителей Волгоградской области ждет повышение цен на еду, услуги и товары. На сколько и когда – подробнее в материале ИА «Высота 102».





ЖКХ

С 1 января 2026 года в Волгоградской области уже начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги. В первый день нового года они пока повысились на 1,7% в связи с ростом НДС с 20 до 22%. Следующее подорожание коммуналки будет уже более существенным – с 1 октября тарифы вырастут на 11,7%.





Еда

В связи с повышением НДС следует ожидать и подорожания других товаров. Однако на продукты первой необходимости, таких как: мясо, молоко, овощи, крупы, хлеб, сахар, яблоки (всего 24 наименования) сохранится льготная ставка в 10%. В конце 2025 года ФАС РФ предостерегла торговые сети от необоснованного повышения цен на эти продукты.





Алкоголь и сигареты

Цены на крепкий алкоголь, вино и пиво вырастут из-за повышения акцизов. Бутылка водки (0,5 л) в магазине уже стоит от 409 рублей и выше. До повышения акцизов минимальная цена этого вида спиртного составляла 349 рублей, Также подорожают коньяк и бренди. Минимальная цена за поллитра бренди вырастет с 472 до 605 рублей; коньяк будет стоить минимум 755 рублей вместо 651 рубля. Стоимость вина увеличится примерно на 70–100 рублей. Повышение коснется и отпускных цен для производителей, и оптовых цен.



Акцизы на сигареты и табак увеличатся на 7–11%, что может добавить к стоимости пачки от 10 до 15 рублей.









Бытовая техника

С 1 сентября 2026-го заработает технологический сбор, который пройдёт в два этапа. На первом государство планирует взимать деньги с ввозимых в страну готовых изделий. Речь идёт о смартфонах, ноутбуках, планшетах.



Во время второго этапа действие сбора будет распространяться уже на электронные модули, компоненты и детали, которые в этих самых изделиях считаются основной базой.



Проезд



В Волгоградской области с 1 января 2026 года подорожал проезд в пригородных электричках. Если в прошлом году проезд по единому тарифу стоил 46 рубля, то в новом году он вырос до 52 рублей.





В 2026 году стоимость обычного билета в сфере речных перевозок подорожает на 10 рублей в сравнении с официальными тарифами, размещёнными на сайте пассажирского порта Волгограда.



На маршруте «Руднева — х. Бекетовский Перекат» полный билет будет стоить 80 рублей (+14,3%), детский – 50 рублей (+25%), багаж – 75 рублей (+11,9%). На маршруте «Волгоград — Островная» полный билет обойдётся в 115 рублей (+9,5%), детский – 65 рублей (-4,4%), багаж – 75 рублей (+11,9%).





Полный билет на речной трамвайчик «Красноармейск — Вязовая Грива» обойдётся пассажиру в 85 рублей (+13,3%), детский в 50 рублей (+16,3%), багаж – 75 рублей (+11,9%). На маршруте «Тулака — х. Бобыли о. Сарпинский» стоимость полного билета будет 85 рублей (+13,3%), детского – 50 рублей (+16,3), багажа – 75 рублей (+11,9%).





Связь и интернет



С 1 января 2026 года операторы мобильной связи подняли расценки на услуги связи. Компании объяснили это ростом НДС, вложением инвестиций в развитие, что, по их утверждению, позволит и дальше предоставлять качественные услуги и запускать новые продукты и сервисы. Также выросли тарифы на интернет в Волгоградской области. При этом некоторые провайдеры подняли цены еще с середины декабря. В среднем повышение составило около 10%. И это несмотря на ставшие уже постоянными сбои мобильного интернета.





Автомобили



С 1 января 2026 года увеличился утилизационный сбор на автомобили. Индексация составила 10–25%. Базовые ставки утилизационного сбора в 2026 году:



20 000 рублей — для категории М1 (легковые автомобили); 150 000 рублей — для всех остальных категорий ТС; 172 500 рублей — для самоходных машин и прицепов к ним, спецтехники.



Льготные ставки сохранились лишь для моделей, мощность которых не превышает 160 л.с.: 3 400 рублей для новых и 5 200 рублей для машин старше трёх лет. Для гибридов и электрокаров льготная планка ещё ниже — 80 л.с.

