Общество

Что подорожает в Волгоградской области в 2026 году: когда и на сколько

Общество 02.01.2026 17:00
0
02.01.2026 17:00


В 2026 году россиян и жителей Волгоградской области ждет повышение цен на еду, услуги и товары. На сколько и когда – подробнее в материале ИА «Высота 102».



ЖКХ

С 1 января 2026 года в Волгоградской области уже начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги. В первый день нового года они пока повысились на 1,7% в связи с ростом  НДС с 20 до 22%. Следующее подорожание коммуналки будет уже более существенным – с 1 октября тарифы вырастут  на 11,7%.

Еда

В связи с повышением НДС следует ожидать и подорожания других товаров. Однако на продукты первой необходимости, таких как: мясо, молоко, овощи, крупы, хлеб, сахар, яблоки (всего 24 наименования)  сохранится льготная ставка в 10%. В конце 2025 года ФАС РФ предостерегла торговые сети от необоснованного повышения цен на эти продукты.

Алкоголь и сигареты
Цены на крепкий алкоголь, вино и пиво вырастут из-за повышения акцизов. Бутылка водки (0,5 л) в магазине уже стоит  от 409 рублей и выше. До повышения акцизов минимальная цена этого вида спиртного составляла 349 рублей, Также подорожают коньяк и бренди. Минимальная цена за поллитра бренди вырастет с 472 до 605 рублей; коньяк будет стоить минимум 755 рублей вместо 651 рубля. Стоимость вина увеличится примерно на 70–100 рублей. Повышение коснется и отпускных цен для производителей, и оптовых цен.

Акцизы на сигареты и табак увеличатся на 7–11%, что может добавить к стоимости пачки от 10 до 15 рублей.


Бытовая техника

С 1 сентября 2026-го заработает технологический сбор, который пройдёт в два этапа. На первом государство планирует взимать деньги с ввозимых в страну готовых изделий. Речь идёт о смартфонах, ноутбуках, планшетах.

Во время второго этапа действие сбора будет распространяться уже на электронные модули, компоненты и детали, которые в этих самых изделиях считаются основной базой.

 Проезд

В Волгоградской области с 1 января 2026 года подорожал проезд в пригородных электричках. Если в прошлом году проезд по единому тарифу стоил 46 рубля, то в новом году он вырос до 52 рублей.

В 2026 году стоимость обычного билета в сфере речных перевозок подорожает на 10 рублей в сравнении с официальными тарифами, размещёнными на сайте пассажирского порта Волгограда.

На маршруте «Руднева — х. Бекетовский Перекат» полный билет будет стоить 80 рублей (+14,3%), детский – 50 рублей (+25%), багаж – 75 рублей (+11,9%). На маршруте «Волгоград — Островная» полный билет обойдётся в 115 рублей (+9,5%), детский – 65 рублей (-4,4%), багаж – 75 рублей (+11,9%).

Полный билет на речной трамвайчик «Красноармейск — Вязовая Грива» обойдётся пассажиру в 85 рублей (+13,3%), детский в 50 рублей (+16,3%), багаж – 75 рублей (+11,9%). На маршруте «Тулака — х. Бобыли о. Сарпинский» стоимость полного билета будет 85 рублей (+13,3%), детского – 50 рублей (+16,3), багажа – 75 рублей (+11,9%).

Связь и интернет

С 1 января 2026 года операторы мобильной связи подняли расценки на услуги связи. Компании объяснили это ростом НДС, вложением инвестиций в развитие, что, по их утверждению,  позволит и дальше предоставлять качественные услуги и запускать новые продукты и сервисы. Также выросли тарифы  на интернет в Волгоградской области. При этом некоторые провайдеры  подняли цены еще с середины декабря. В среднем повышение составило около 10%. И это несмотря на ставшие уже постоянными сбои мобильного интернета.

Автомобили

С 1 января 2026 года увеличился  утилизационный сбор  на автомобили. Индексация составила 10–25%.  Базовые ставки утилизационного сбора в 2026 году:

20 000 рублей — для категории М1 (легковые автомобили); 150 000 рублей — для всех остальных категорий ТС; 172 500 рублей — для самоходных машин и прицепов к ним, спецтехники.

Льготные ставки сохранились лишь для моделей, мощность которых не превышает 160 л.с.: 3 400 рублей для новых и 5 200 рублей для машин старше трёх лет. Для гибридов и электрокаров льготная планка ещё ниже — 80 л.с.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.01.2026 19:01
Общество 02.01.2026 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 18:36
Общество 02.01.2026 18:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 17:43
Общество 02.01.2026 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 17:00
Общество 02.01.2026 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 14:31
Общество 02.01.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 14:10
Общество 02.01.2026 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 13:53
Общество 02.01.2026 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 13:32
Общество 02.01.2026 13:32
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 12:15
Общество 02.01.2026 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 10:34
Общество 02.01.2026 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 09:36
Общество 02.01.2026 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 09:01
Общество 02.01.2026 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 07:40
Общество 02.01.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 07:14
Общество 02.01.2026 07:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2026 06:39
Общество 02.01.2026 06:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:01
Угрозу БПЛА объявили в Волгограде и области 2 январяСмотреть фотографии
18:36
В режим повышенной готовности перейдут волгоградские УК из-за непогодыСмотреть фотографии
17:43
Волгоградцам назвали способ экономии на оплате холодной воды без счетчиковСмотреть фотографии
17:00
Что подорожает в Волгоградской области в 2026 году: когда и на сколькоСмотреть фотографии
16:45
Супруги погибли на юге Волгограда из-за сигаретыСмотреть фотографии
15:45
В центре Волгограда 1 января сгорел автомобильСмотреть фотографии
14:31
4 московских авиарейса задержаны в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
13:53
Волгоградским водителям напомнили об отмене автопродления правСмотреть фотографии
13:32
В Волгоградской области 1 января родились 17 мальчиков и 17 девочекСмотреть фотографии
12:58
В Камышине спасли провалившегося под лед 60-летнего мужчинуСмотреть фотографии
12:15
Новый размер маткапитала и детских пособий назвали волгоградцамСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области собрали рекордный урожай фруктов и ягодСмотреть фотографии
10:34
Кофе с хлебом стали лидерами по подорожанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
4,5 тысячи жителей аварийных домов расселят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:36
Музей «Сталинградская битва» возобновил работу 2 январяСмотреть фотографии
09:01
Два желтых уровня погодной опасности ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:40
10-часовая угроза БПЛА снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
07:14
Первую сильную магнитную бурю в 2026 году могут ощутить волгоградцыСмотреть фотографии
06:39
Малоимущие волгоградцы с двумя детьми получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
21:57
Бастрыкину доложат о драке волгоградца с подросткамиСмотреть фотографии
21:55
В Волгоградской области 1 января объявили об угрозе атак БПЛАСмотреть фотографии
21:26
Санавиация эвакуировала в Волгоград первых в 2026 году пациентовСмотреть фотографии
21:12
Волгоградцы сдают билеты на поезда в сторону КраснодараСмотреть фотографии
20:46
От 100 тысяч до 1,7 миллиона: в Волгоградской области обновили постановление о выплатах участникам СВОСмотреть фотографии
20:22
Опубликован измененный график движения поездов из-за метели на КубаниСмотреть фотографии
19:08
Роструд назвал самую востребованную профессию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:38
В Волгоградской области сообщают о смерти подростка на улице в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
17:53
Достаток или удар по кошельку? Смотрим, что повлияет на доходы волгоградцев в новом годуСмотреть фотографии
17:11
Первый ребенок в 2026 году родился в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:30
Андрей Бочаров озвучил планы на 2026 год по развитию волгоградского здравоохраненияСмотреть фотографии
 