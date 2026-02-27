



УФНС России по Волгоградской области напомнило жителям региона о прогрессивной школе ставок налогообложения для доходов физлиц, полученных с января 2025 года. Простыми словами: НДФЛ с прошлого года зависит от доходов человека.

Напомним, что до 2025 года с годового дохода до 5 млн рублей нужно было уплатить 13 % НДФЛ, а с дохода свыше 5 млн рублей – 15 процентов. С 2025 года шкала ставок налогообложения изменилась и стала пятиступенчатой:

13 % - доход до 2,4 млн рублей,

15 % - доход от 2,4 до 5 млн рублей,

18 % - доход от 5 до 20 млн рублей,

20 % - доход от 20 до 50 млн рублей,

22 % - доход более 50 млн рублей.

В УФНС подчеркивают важное обстоятельство – в повышенных размерах ставка применяется не ко всему доходу, а лишь к тем суммам, которые превышают установленные величины.

– Рассмотрим подробнее, как применяется прогрессивная шкала НДФЛ в случае, если налогоплательщик получает доход у нескольких работодателей или имеет дополнительный доход, с которого не был удержан налог. У работодателя отсутствует обязанность выяснять, какие дополнительные доходы есть у сотрудника, а у сотрудника – сообщать о доходах работодателю. Поэтому по итогам года налоговый орган самостоятельно рассчитает НДФЛ с общей суммы дохода, полученной от всех работодателей и в случае превышения установленных величин дохода применит прогрессивную шкалу налогообложения, – поясняют в УФНС России по Волгоградской области. – Сумма налога, подлежащая уплате, будет указана в налоговом уведомлении.

Такой же порядок касается доходов, с которых НДФЛ нужно уплатить самостоятельно. Налогоплательщик представляет декларацию о полученных доходах с исчисленной суммой налога в срок не позднее 30 апреля. При этом, основную налоговую базу (например, зарплату) можно уменьшить на стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные вычеты и налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан, если были произведены соответствующие расходы в течение отчетного года.

По итогам года налоговая собирает данные по всем доходам, полученным плательщиком в отчётном году, и в случае необходимости пересчитывает налог. Сумма НДФЛ, подлежащая уплате также будет направлена налоговым уведомлением.

Напомним, что прогрессивная ставка НДФЛ действует и для доходов, полученных индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, арбитражными управляющими от ведения профессиональной деятельности.