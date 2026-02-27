Главное

Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Волгоградцам с доходами от 2,4 млн рублей напомнили о «подросших» налогах

УФНС России по Волгоградской области напомнило жителям региона о прогрессивной школе ставок налогообложения для доходов физлиц, полученных с января 2025 года. Простыми словами: НДФЛ с прошлого года зависит от доходов человека.

Напомним, что до 2025 года с годового дохода до 5 млн рублей нужно было уплатить 13 % НДФЛ, а с дохода свыше 5 млн рублей – 15 процентов. С 2025 года шкала ставок налогообложения изменилась и стала пятиступенчатой:

  • 13 % - доход до 2,4 млн рублей, 
  • 15 % - доход от 2,4 до 5 млн рублей,
  • 18 % - доход от 5 до 20 млн рублей,
  • 20 % - доход от 20 до 50 млн рублей,
  • 22 % - доход более 50 млн рублей.

В УФНС подчеркивают важное обстоятельство – в повышенных размерах ставка применяется не ко всему доходу, а лишь к тем суммам, которые превышают установленные величины.   

– Рассмотрим подробнее, как применяется прогрессивная шкала НДФЛ в случае, если налогоплательщик получает доход у нескольких работодателей или имеет дополнительный доход, с которого не был удержан налог. У работодателя отсутствует обязанность выяснять, какие дополнительные доходы есть у сотрудника, а у сотрудника – сообщать о доходах работодателю. Поэтому по итогам года налоговый орган самостоятельно рассчитает НДФЛ с общей суммы дохода, полученной от всех работодателей и в случае превышения установленных величин дохода применит прогрессивную шкалу налогообложения, – поясняют в УФНС России по Волгоградской области. – Сумма налога, подлежащая уплате, будет указана в налоговом уведомлении.

Такой же порядок касается доходов, с которых НДФЛ нужно уплатить самостоятельно. Налогоплательщик представляет декларацию о полученных доходах с исчисленной суммой налога в срок не позднее 30 апреля. При этом, основную налоговую базу (например, зарплату) можно уменьшить на стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные вычеты и налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан, если были произведены соответствующие расходы в течение отчетного года.

По итогам года налоговая собирает данные по всем доходам, полученным плательщиком в отчётном году, и в случае необходимости пересчитывает налог. Сумма НДФЛ, подлежащая уплате также будет направлена налоговым уведомлением.

Напомним, что прогрессивная ставка НДФЛ действует и для доходов, полученных индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, арбитражными управляющими от ведения профессиональной деятельности.

