Кто за это ответит? Под Волгоградом неизвестные устроили пастбище на поле краснокнижных тюльпанов





В Суровикинском районе Волгоградской области очевидцы забили тревогу из-за целенаправленного выпаса домашних животных на полях с краснокнижными растениями. Как сообщает ИА «Высота 102», многие волгоградцы специально приезжали весной в окрестности Сысоевского сельского поселения, чтобы полюбоваться цветением диких тюльпанов, однако в этом году растения оказались практически полностью уничтожены. Увиденное неравнодушные люди засняли на видео.







- Это место известно многим. Оно находится рядом с трассой Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». На 144-м километре идёт поворот на станицу Нижний Чир, далее 5-6 километров, и с левой стороны в 500 метрах от дороги росли тюльпаны. Приезжали любоваться красотой лазоревого цветка – каждый год. Но сегодня добрались до места и ужаснулись. Территория обнесена электропастухом, а внутри пасутся коровы, - рассказала журналистам Ирина, запечатлевшая происходящее.

По словам женщины, раньше животных на поле и в помине не было.

- Сейчас здесь пасутся коровы и отара овец. Где-то растения вытоптаны, где-то съедены. Тюльпаны, конечно, есть, но осталось их очень мало. Куда смотрят наши власти? На каком основании здесь это всё загорожено, - задаётся вопросом волгоградка.

Отметим, Ирина уверена, что ситуация требует срочного внимания со стороны специалистов, в противном случае и выжившие растения, находясь внутри огороженного пастбища, неминуемо погибнут.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»