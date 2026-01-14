Даниил Власов стал новым врачом-реабилитологом «Ротора»





Сегодня, 14 января, волгоградский «Ротор» объявил об очередных кадровых изменениях. Медицинский штаб команды усилил врач-реабилитолог Даниил Власов, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Власов окончил Волгоградский государственный медицинский университет. По своей специализации он имеет опыт работы более 5 лет.

Напомним, 15 января футболисты «Ротора» в Москве пройдут углубленное медобследование, а затем отправятся в Турцию, где проведут два сбора. Накануне, 13 января, в Волгограде прошла тренировка волгоградского коллектива под руководством нового тренерского штаба.