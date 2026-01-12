Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли самарской «Искре»





Возобновился женский чемпионат России по волейболу Высшей лиги «Б» группы «Центр». В седьмом туре волгоградская команда «Волжаночка-ГРАСС» провела два матча на своей площадке против «Искры» из Самары. Обе команды после 12 матчей в первенстве находились в тройке аутсайдеров, набрав по 8 очков. И как не в домашних стенах, против прямых конкурентов эти самые очки не набирать? Этим же вопросом задавались болельщики, до отказа заполнившие трибуну ФОКа «Альянс Баскет» субботним вечером. Желающих посмотреть игры было столько, что все зрители не поместились на трибуне, многим пришлось стоять вокруг площадки.



Однако нельзя исключать, что аншлаг на трибуне сказался на скованности волгоградских волейболисток. При таком количестве публики им еще не приходилось играть дома. Перегорели? Возможно. Хотя, с другой стороны, «Волжаночка» испытывает кадровый голод. По не известным причинам отсутствовала центральная блокирующая Анастасия Стасенко. Кроме того, накануне игр команду покинули доигровщица Ангелина Бортащук и центральная блокирующая Валерия Чукурова, пожелавшие приостановить карьеру, поскольку в этом сезоне практически не выходили на площадку. Им на смену пока еще никого не взяли, а вновь «подтянули» игроков из молодежного состава, выступающего в Первой лиге. Понятное дело, что им еще далековато до уровня «Вышки», поэтому в первой игре Александр Чернов пытался обойтись всего девятью игроками, два из которых – либеро.



Увы, ничего хорошего это не принесло. Половина команды были не в своей тарелке. В атаке добротно сыграла лишь новый капитан команды – Ева Юдина, чей отец (Антон) недавно сменил на посту помощника главного тренера Анастасию Кузнецову. Она набрала 23 очка, три из которых на блоке и 1 подачей навылет. С другой стороны, «связки» не так часто играли на других, а когда играли, те не так часто точно атаковали.



В общем, от прогнозируемой победы отделяло слишком много. С боем, но первую партию волгоградки отдали – 21:25. Во второй, показалось, что всё встаёт на свои рельсы. Хозяйки повели в счете – 7:1, а затем увеличили преимущество до 7 очков. А затем сами, на своих ошибках, позволили сократить счет до 15:14. Позже, вновь показалось, что инициатива за местными – 21:17, но… умудрились отдать партию на паритете – 28:30.

В третьем сете долго шла равная борьба, но «Искра» была более внятная по игре в атаке.



Кроме Юдиной очки команде принесли: Дарья Хохлова – 4, Анастасия Буялова – 3, Злата Кравченко – 6, Софья Багрова – 8, Арина Никитина – 1, Вероника Малютина – 3.



Десять часов утра воскресенья для волгоградской публики оказались пыткой. И на этот раз трибуна была заполнена процентов на 50. А «Волжаночка» вновь не смогла порадовать победой. В первых трех сетах волжанки еще смогли навязать борьбу, но четвертый отдали практически безропотно – 1:3 (25:27, 23:25, 25:19, 16:25). Здесь у волгоградок очки набирали: Хохлова – 1, Юдина – 19, Буялова – 10, Кравченко – 14, Багрова – 14, Никитина – 2, Малютина – 3.



Волгоградки на последней, двенадцатой строке таблицы. В восьмом туре (24 и 25 января) они примут на своей площадке команду «Брянск», которая сейчас занимает третье место. В прошлом сезоне брянские волейболистки финишировали пятыми, волгоградки – шестыми. Причем все три очных поединка выиграл «Брянск» – 3:0, 3:0 и 3:1.



Фото: Александр Овсиенко





