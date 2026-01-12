Спорт

Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли самарской «Искре»

Спорт 12.01.2026 07:29
0
12.01.2026 07:29


Возобновился женский чемпионат России по волейболу Высшей лиги «Б» группы «Центр». В седьмом туре волгоградская команда «Волжаночка-ГРАСС» провела два матча на своей площадке против «Искры» из Самары. Обе команды после 12 матчей в первенстве находились в тройке аутсайдеров, набрав по 8 очков. И как не в домашних стенах, против прямых конкурентов эти самые очки не набирать? Этим же вопросом задавались болельщики, до отказа заполнившие трибуну ФОКа «Альянс Баскет» субботним вечером. Желающих посмотреть игры было столько, что все зрители не поместились на трибуне, многим пришлось стоять вокруг площадки.

Однако нельзя исключать, что аншлаг на трибуне сказался на скованности волгоградских волейболисток. При таком количестве публики им еще не приходилось играть дома. Перегорели? Возможно. Хотя, с другой стороны, «Волжаночка» испытывает кадровый голод. По не известным причинам отсутствовала центральная блокирующая Анастасия Стасенко. Кроме того, накануне игр команду покинули доигровщица Ангелина Бортащук и центральная блокирующая Валерия Чукурова, пожелавшие приостановить карьеру, поскольку в этом сезоне практически не выходили на площадку. Им на смену пока еще никого не взяли, а вновь «подтянули» игроков из молодежного состава, выступающего в Первой лиге. Понятное дело, что им еще далековато до уровня «Вышки», поэтому в первой игре Александр Чернов пытался обойтись всего девятью игроками, два из которых – либеро.

Увы, ничего хорошего это не принесло. Половина команды были не в своей тарелке. В атаке добротно сыграла лишь новый капитан команды – Ева Юдина, чей отец (Антон) недавно сменил на посту помощника главного тренера Анастасию Кузнецову. Она набрала 23 очка, три из которых на блоке и 1 подачей навылет. С другой стороны, «связки» не так часто играли на других, а когда играли, те не так часто точно атаковали.

В общем, от прогнозируемой победы отделяло слишком много. С боем, но первую партию волгоградки отдали – 21:25. Во второй, показалось, что всё встаёт на свои рельсы. Хозяйки повели в счете – 7:1, а затем увеличили преимущество до 7 очков. А затем сами, на своих ошибках, позволили сократить счет до 15:14. Позже, вновь показалось, что инициатива за местными – 21:17, но… умудрились отдать партию на паритете – 28:30.
В третьем сете долго шла равная борьба, но «Искра» была более внятная по игре в атаке.

Кроме Юдиной очки команде принесли: Дарья Хохлова – 4, Анастасия Буялова – 3, Злата Кравченко – 6, Софья Багрова – 8, Арина Никитина – 1, Вероника Малютина – 3.

Десять часов утра воскресенья для волгоградской публики оказались пыткой. И на этот раз трибуна была заполнена процентов на 50. А «Волжаночка» вновь не смогла порадовать победой. В первых трех сетах волжанки еще смогли навязать борьбу, но четвертый отдали практически безропотно – 1:3 (25:27, 23:25, 25:19, 16:25). Здесь у волгоградок очки набирали: Хохлова – 1, Юдина – 19, Буялова – 10, Кравченко – 14, Багрова – 14, Никитина – 2, Малютина – 3.

Волгоградки на последней, двенадцатой строке таблицы. В восьмом туре (24 и 25 января) они примут на своей площадке команду «Брянск», которая сейчас занимает третье место. В прошлом сезоне брянские волейболистки финишировали пятыми, волгоградки – шестыми. Причем все три очных поединка выиграл «Брянск» – 3:0, 3:0 и 3:1.
 

Фото: Александр Овсиенко


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
12.01.2026 09:54
Спорт 12.01.2026 09:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.01.2026 07:29
Спорт 12.01.2026 07:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.01.2026 21:32
Спорт 09.01.2026 21:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.01.2026 15:04
Спорт 09.01.2026 15:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.01.2026 07:40
Спорт 09.01.2026 07:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.01.2026 18:53
Спорт 08.01.2026 18:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.01.2026 11:05
Спорт 08.01.2026 11:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.01.2026 12:25
Спорт 06.01.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.01.2026 18:01
Спорт 05.01.2026 18:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.01.2026 12:22
Спорт 05.01.2026 12:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.01.2026 19:23
Спорт 04.01.2026 19:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.01.2026 21:10
Спорт 03.01.2026 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.12.2025 16:10
Спорт 28.12.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2025 06:48
Спорт 27.12.2025 06:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.12.2025 18:39
Спорт 26.12.2025 18:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:59
Девять культурных учреждений модернизировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:59
Треть волгоградцев мечтают стать начальниками в 2026 годуСмотреть фотографии
09:54
Волгоградка Дудакова завоевала чемпионский пояс на турнире по смешанным единоборствамСмотреть фотографии
09:26
В открытом Росавиацией аэропорту Волгограда задержаны 4 рейсаСмотреть фотографии
09:11
Угрозу атак БПЛА сняли в Волгоградской области спустя 3,5 часаСмотреть фотографии
08:57
Мошенники прикинулись главой города Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:42
Под Волгоградом катание на тюбинге убило 19-летнего юношуСмотреть фотографии
08:11
Морозы до -15 придут в Волгоградскую область после циклона «Фрэнсис»Смотреть фотографии
07:45
Подвиг энергетиков, авиаколлапс и жуткое ДТП: как прошли новогодние праздники в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:29
Волейболистки «Волжаночки-ГРАСС» дважды проиграли самарской «Искре»Смотреть фотографии
07:01
Под Волгоградом похоронят почетного речника Ивана ПоповаСмотреть фотографии
06:15
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда утром 12 январяСмотреть фотографии
06:01
Рейс из Шереметьево в Волгоград задержан на 2 часа 12 январяСмотреть фотографии
05:45
Беспилотную опасность объявили в Волгоградской области 12 январяСмотреть фотографии
21:29
Авиарейсы в Волгоград из столицы задерживаются из-за снегопадаСмотреть фотографии
20:45
Фура сложилась пополам от удара на Третьей продольной у ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:10
В Волгоградской области простятся с третьим погибшим в жутком ДТП с фуройСмотреть фотографии
19:17
Под Волгоградом 101-летний фронтовик делает окопные свечи для участников СВОСмотреть фотографии
18:24
В облздраве сообщили о четырех пострадавших в ДТП с автобусом в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:15
Новую схему оплаты проезда в автобусах Волжский-Волгоград ввели с 1 января: цены и нюансыСмотреть фотографии
18:04
В Волгограде автобус врезался в столб, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
17:49
Экономист спрогнозировал небольшое падение курса доллара и евро в 2026 годуСмотреть фотографии
17:31
Следующие длинные выходные ждут волгоградцев в февралеСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде 90 спецмашин чистят дороги от снегаСмотреть фотографии
16:30
КСП нашла нарушения в построенной за 600 млн рублей поликлинике под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:23
Бастрыкин вступился за пострадавших на горке волгоградских детейСмотреть фотографии
16:08
В Волгограде в новогоднюю ночь загадочно пропал голубоглазый пенсионерСмотреть фотографии
15:38
Снежный циклон накрыл Волгоград и областьСмотреть фотографии
15:26
Перинатальный центр в Волгограде изменил номера колл-центраСмотреть фотографии
15:01
Волгоградцы загадали в 2026 году себе здоровья и спокойствияСмотреть фотографии
 