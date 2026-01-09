Гандболистки «Динамо-Синары» начали год с победы над «Алисой» в Уфе





Сегодня, 9 января, в столице Башкортостана состоялся матч 16–го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором «Динамо-Синара» обыграло местный клуб «Уфа-Алиса» со счётом 39:35.

В пятницу чемпионат России возобновился после новогодней паузы. Фаворитом противостояния считалась волгоградская команда, занимающая седьмое место в турнирной таблице. А уфимский коллектив является одним из главных аутсайдеров турнира и располагается на предпоследней, 11 строчке с одной победой и двумя заработанными очками. Тем не менее, несмотря на разницу в уровне команд, сегодняшний матч не стал лёгкой прогулкой для подопечных Евгения Дмитриева.

Отметим, в составе гостей дебютировала Алиса Дворцевая, перешедшая в волгоградский клуб в конце прошлого года.

На старте динамовки повели со счётом 3:0. На пятой минуте первым результативным броском отметилась Дворцевая – 4:1.

Уфимские гандболистки регулярно находились в роли догоняющих, но при этом не отпускали соперниц на большое расстояние. Неоднократно выручала хозяек вратарь «Алисы» Анастасия Ралько, отразившая 10 из 28 бросков в первой половине. А её коллеги по амплуа из стана бело-голубых Мария Дувакина и Людмила Баскакова совершили на двоих только один сейв в тайме. По итогам первой половины эффективность вратарской бригады динамовского коллектива была крайне низкой – всего 6% надёжности. Несмотря на это, гостьи ушли на перерыв с преимуществом – 18:14.

Начало второго тайма осталось за уфимскими спортсменками. Подопечные Михаила Серёгина провели ударный пятиминутный отрезок и после реализованного момента в исполнении Анны Акентьевой впервые догнали оппоненток – 19:19. Однако затем волгоградские гандболистки забросили четыре мяча подряд в ворота Уфы – трижды отличилась Екатерина Скивко и ещё один мяч записала на свой счет Валентина Минченко. Динамовки снова оторвались от соперниц.

После этого гостьи уже не дали хозяйкам догнать себя, а уфимки, в свою очередь, допустили большое количество потерь (17 по итогам всего матча), чем эффективно пользовались волгоградки – особенно при реализации контратак. Игроки «Алисы» проявили характер и навязали достойную борьбу, но благодаря, в том числе, более высокому мастерству «Синара» избежала нервной концовки. На последней минуте поразила ворота Минченко. Итоговый счёт – 39:35. Бело-голубые начали 2026 год с непростой выездной победы.

Помимо удачного результата можно отметить яркий дебют Дворцевой, которая в итоге стала лучшим игроком «Динамо-Синары» и самой результативной в составе своей команды с семью заброшенными мячами. Лучшей гандболисткой в стане Уфы признана Ралько, в общей сложности совершившая 15 спасений.

Евгений Дмитриев на пресс-конференции подвёл итоги встречи.

– Соперник очень хорошо сыграл. Они показали нам, что нужно настраиваться на всех соперников. Есть минусы, над которыми надо работать. Хорошо, что заработали два очка. Всё остальное хочется забыть и идти дальше. У нас была новогодняя пауза и сейчас нужно поймать игровой ритм. Проанализируем матч и готовимся к следующей игре, – заявил главный тренер.

Алиса Дворцевая рассказала о своём дебюте.

- Самое главное, что мы выиграли. Сделаем выводы из игры. В первую очередь, думаю, нам стоит поработать над защитой. Очень много пропустили. Такого не должно быть. Что касается моей игры, то я не выходила на площадку почти месяц. Поэтому рада, что удалось сыграть. Переживала, как дебютирую в новой команде. В целом, довольна матчем. Спасибо девчонкам, которые помогали мне с созданием моментов, – отметила волгоградская гандболистка.

Таким образом, «Динамо-Синара» набрало 14 очков. В следующем матче бело-голубые на родной «Динамо Арене» 16 января в 18–30 ч. встретятся со своим ближайшим преследователем в турнирной таблице краснодарской «Кубанью», которая имеет 11 очков в активе и 11 января на выезде сыграет с занимающей шестую позицию подмосковной «Звездой».

«Уфа-Алиса» – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 35:39 (14:18).

9 января. Уфа. СШ № 32.

Судьи: Максим Герасимов, Эдуард Кобзарь (оба – Санкт-Петербург).

«Уфа-Алиса»: Ралько (Пономарёва, Долотовских) – Пичугина (6), Мельникова (2), Авдошко (2), Акентьева (3), Тарабрина (2), Сбытова (3) – Синюгина (3), Раджабекова (4), Голубева (2), Тарасова (3/3), Шлёнкина, Коржова (5), Трухина.

«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова) – Черненко (2), Минченко (6), Дворцевая (7), Сисенова (4), Чуракова (2), Гафонова (1) – Фёдорова (1), Загороднева (5), Алексеева (1), Кириченко, Климова (1), Скивко (5), Кириллова (4/3).

7-метровые: 5/3 – 5/3.

Штрафное время: 2 – 6.

Потери: 17 – 10.





Иван Тюгаев

Фото ГК «Уфа-Алиса»







