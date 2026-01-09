Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» начали год с победы над «Алисой» в Уфе

Сегодня, 9 января, в столице Башкортостана состоялся матч 16–го тура женской гандбольной Суперлиги, в котором «Динамо-Синара» обыграло местный клуб «Уфа-Алиса» со счётом 39:35. 

В пятницу чемпионат России возобновился после новогодней паузы. Фаворитом противостояния считалась волгоградская команда, занимающая седьмое место в турнирной таблице. А уфимский коллектив является одним из главных аутсайдеров турнира и располагается на предпоследней, 11 строчке с одной победой и двумя заработанными очками. Тем не менее, несмотря на разницу в уровне команд, сегодняшний матч не стал лёгкой прогулкой для подопечных Евгения Дмитриева. 

Отметим, в составе гостей дебютировала Алиса Дворцевая, перешедшая в волгоградский клуб в конце прошлого года.

На старте динамовки повели со счётом 3:0. На пятой минуте первым результативным броском отметилась Дворцевая – 4:1. 

Уфимские гандболистки регулярно находились в роли догоняющих, но при этом не отпускали соперниц на большое расстояние. Неоднократно выручала хозяек вратарь «Алисы» Анастасия Ралько, отразившая 10 из 28 бросков в первой половине. А её коллеги по амплуа из стана бело-голубых Мария Дувакина и Людмила Баскакова совершили на двоих только один сейв в тайме. По итогам первой половины эффективность вратарской бригады динамовского коллектива была крайне низкой – всего 6% надёжности. Несмотря на это, гостьи ушли на перерыв с преимуществом – 18:14. 

Начало второго тайма осталось за уфимскими спортсменками. Подопечные Михаила Серёгина провели ударный пятиминутный отрезок и после реализованного момента в исполнении Анны Акентьевой впервые догнали оппоненток – 19:19. Однако затем волгоградские гандболистки забросили четыре мяча подряд в ворота Уфы – трижды отличилась Екатерина Скивко и ещё один мяч записала на свой счет Валентина Минченко. Динамовки снова оторвались от соперниц.

После этого гостьи уже не дали хозяйкам догнать себя, а уфимки, в свою очередь, допустили большое количество потерь (17 по итогам всего матча), чем эффективно пользовались волгоградки – особенно при реализации контратак. Игроки «Алисы» проявили характер и навязали достойную борьбу, но благодаря, в том числе, более высокому мастерству «Синара» избежала нервной концовки. На последней минуте поразила ворота Минченко. Итоговый счёт – 39:35. Бело-голубые начали 2026 год с непростой выездной победы.   

Помимо удачного результата можно отметить яркий дебют Дворцевой, которая в итоге стала лучшим игроком «Динамо-Синары» и самой результативной в составе своей команды с семью заброшенными мячами. Лучшей гандболисткой в стане Уфы признана Ралько, в общей сложности совершившая 15 спасений.

Евгений Дмитриев на пресс-конференции подвёл итоги встречи.

Соперник очень хорошо сыграл. Они показали нам, что нужно настраиваться на всех соперников. Есть минусы, над которыми надо работать. Хорошо, что заработали два очка. Всё остальное хочется забыть и идти дальше. У нас была новогодняя пауза и сейчас нужно поймать игровой ритм. Проанализируем матч и готовимся к следующей игре, – заявил главный тренер.

Алиса Дворцевая рассказала о своём дебюте.

- Самое главное, что мы выиграли. Сделаем выводы из игры. В первую очередь, думаю, нам стоит поработать над защитой. Очень много пропустили. Такого не должно быть. Что касается моей игры, то я не выходила на площадку почти месяц. Поэтому рада, что удалось сыграть. Переживала, как дебютирую в новой команде. В целом, довольна матчем. Спасибо девчонкам, которые помогали мне с созданием моментов, – отметила волгоградская гандболистка.   

Таким образом, «Динамо-Синара» набрало 14 очков. В следующем матче бело-голубые на родной «Динамо Арене» 16 января в 18–30 ч. встретятся со своим ближайшим преследователем в турнирной таблице краснодарской «Кубанью», которая имеет 11 очков в активе и 11 января на выезде сыграет с занимающей шестую позицию подмосковной «Звездой».

«Уфа-Алиса» – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 35:39 (14:18).
9 января. Уфа. СШ № 32.
Судьи: Максим Герасимов, Эдуард Кобзарь (оба – Санкт-Петербург).
«Уфа-Алиса»: Ралько (Пономарёва, Долотовских) – Пичугина (6), Мельникова (2), Авдошко (2), Акентьева (3), Тарабрина (2), Сбытова (3) – Синюгина (3), Раджабекова (4), Голубева (2), Тарасова (3/3), Шлёнкина, Коржова (5), Трухина.
«Динамо-Синара»: Дувакина (Баскакова) – Черненко (2), Минченко (6), Дворцевая (7), Сисенова (4), Чуракова (2), Гафонова (1) – Фёдорова (1), Загороднева (5), Алексеева (1), Кириченко, Климова (1), Скивко (5), Кириллова (4/3). 
7-метровые: 5/3 – 5/3. 
Штрафное время: 2 – 6.
Потери: 17 – 10.

Иван Тюгаев

Фото ГК «Уфа-Алиса»


