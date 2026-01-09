Волгоградцы отличились в последней игре на «Кубке Дружбы»





В столице России завершился товарищеский турнир мужских гандбольных сборных «Кубок Дружбы». Победу в турнире одержала национальная сборная России, которая во второй игровой день разгромила сборную Китая – 40:20 (21:9), а в решающем поединке переиграла своего главного конкурента – команду Белоруссии 31:28 (17:12).



Вторая сборная России, за которую отыграли Владислав Глущенко и Никита Светлов из волгоградского «Каустика», смогла занять третье место. Во второй игровой день резерв национальной сборной уступил белорусам – 22:36 (12:20). А через сутки россияне были сильнее команды Китая – 32:29 (16:14). В этом матче Глущенко со стопроцентной результативностью оформил на себя хет-трик, а Светлов реализовал один бросок из двух и сделал две голевые передачи, что помогло команде победить.



Мужской чемпионат России среди клубов Суперлиги возобновится 13 января. В этот день «Каустик» в ФОКе «Молодежный» примет краснодарский СКИФ. Игра начнется в 18:30.



Фото: пресс-служба ФГР

