Два игрока «Каустика» принимают участие в «Кубке Дружбы»





В Москве стартовал турнир мужских гандбольных сборных.

В турнире принимают участие команды Китая, Белоруссии, а хозяева представлены двумя командами. За вторую сборную России выступают правый крайний Владислав Глущенко и правый полусредний Никита Светлов.

В первый игровой день сборная Беларуси обыграла китайцев – 34:22, а в «битве» российских команд победила первая сборная – 41:26. Оба волгоградца не смогли отличиться результативными действиями. Удивительно, но матч не вызвал интереса у москвичей. На игре присутствовало всего 285 зрителей.

Расписание оставшихся матчей

6 января

Беларусь – Россия-2

Россия – Китай

7 января

Россия-2 – Китай

Россия – Беларусь

Фото: пресс-служба ФГР