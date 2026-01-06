Два игрока «Каустика» принимают участие в «Кубке Дружбы»

В Москве стартовал турнир мужских гандбольных сборных.
В турнире принимают участие команды Китая, Белоруссии, а хозяева представлены двумя командами. За вторую сборную России выступают правый крайний Владислав Глущенко и правый полусредний Никита Светлов.
В первый игровой день сборная Беларуси обыграла китайцев – 34:22, а в «битве» российских команд победила первая сборная – 41:26. Оба волгоградца не смогли отличиться результативными действиями. Удивительно, но матч не вызвал интереса у москвичей. На игре присутствовало всего 285 зрителей.
Расписание оставшихся матчей
6 января
Беларусь – Россия-2
Россия – Китай
7 января
Россия-2 – Китай
Россия – Беларусь
Фото: пресс-служба ФГР