Спорт

Два игрока «Каустика» принимают участие в «Кубке Дружбы»

Спорт 06.01.2026 12:25
0
06.01.2026 12:25


В Москве стартовал турнир мужских гандбольных сборных.

В турнире принимают участие команды Китая, Белоруссии, а хозяева представлены двумя командами. За вторую сборную России выступают правый крайний Владислав Глущенко и правый полусредний Никита Светлов.

В первый игровой день сборная Беларуси обыграла китайцев – 34:22, а в «битве» российских команд победила первая сборная – 41:26. Оба волгоградца не смогли отличиться результативными действиями. Удивительно, но матч не вызвал интереса у москвичей. На игре присутствовало всего 285 зрителей.

Расписание оставшихся матчей

6 января

Беларусь – Россия-2

Россия – Китай

7 января 

Россия-2 – Китай  

Россия – Беларусь

Фото: пресс-служба ФГР

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
06.01.2026 12:25
Спорт 06.01.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.01.2026 18:01
Спорт 05.01.2026 18:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.01.2026 12:22
Спорт 05.01.2026 12:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.01.2026 19:23
Спорт 04.01.2026 19:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.01.2026 21:10
Спорт 03.01.2026 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
28.12.2025 16:10
Спорт 28.12.2025 16:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.12.2025 06:48
Спорт 27.12.2025 06:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.12.2025 18:39
Спорт 26.12.2025 18:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.12.2025 16:13
Спорт 25.12.2025 16:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.12.2025 10:43
Спорт 25.12.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.12.2025 15:07
Спорт 24.12.2025 15:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.12.2025 13:19
Спорт 24.12.2025 13:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2025 13:48
Спорт 23.12.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.12.2025 08:17
Спорт 23.12.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.12.2025 21:01
Спорт 22.12.2025 21:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:10
Андрей Бочаров в сочельник посетил храм Александра НевскогоСмотреть фотографии
20:40
3 часа до Рождества: волгоградские православные готовятся встретить светлый праздникСмотреть фотографии
20:00
Волгоградцам подняли взнос за капремонт на 25%Смотреть фотографии
19:20
«Роскосмос» показал космическую елку в канун РождестваСмотреть фотографии
18:41
У спасенного под Волгоградом лебедя диагностировали двойной перелом крылаСмотреть фотографии
18:05
Ополовники, дубоносы и гоголи: волгоградка показала фото милейших зимних птицСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде завершен демонтаж колеса обозрения в ЦПКиОСмотреть фотографии
16:52
Митрополит Феодор провел в сочельник Великую вечерню в соборе Александра НевскогоСмотреть фотографии
16:31
В Камышине простились с погибшим на СВО 42-летним Игорем БлиновымСмотреть фотографии
15:25
В аэропорту Волгограда самосвал повредил пассажирский трапСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
Андрей Бочаров в разгар праздников «выдернул» чиновников на совещание по ЖКХСмотреть фотографии
14:55
Волгоградки готовы стать матерями в 26 летСмотреть фотографии
14:38
Мошенники придумали новую схему с блокировкой картСмотреть фотографии
13:57
«Ощущение, что работают последний день»: в Волгограде случился новогодний бум в строительных магазинахСмотреть фотографии
13:21
Волгоград окажется во власти снежной стихии 6 январяСмотреть фотографии
13:10
Под Волгоградом продают молочный завод за 60 млн рублейСмотреть фотографии
12:55
650 выхухолей насчитали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде новая котельная обеспечивает теплом 40 тысяч жителейСмотреть фотографии
12:25
Два игрока «Каустика» принимают участие в «Кубке Дружбы»Смотреть фотографии
11:30
В ЦПКиО Волгограда перестали работать снежные горки из-за температурных колебанийСмотреть фотографии
10:54
Сотни волгоградцев готовятся встретить Рождество в храмахСмотреть фотографии
10:36
Волгоградцев начнут штрафовать за тонировку всех машинСмотреть фотографии
10:32
Десять поездов остановлены из-за повреждения ж/д полотна в Воронежской областиСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде сняли с продажи опасный напиток с содержанием алоэСмотреть фотографии
09:30
«Лучше купить онлайн-подписку»: волгоградцев шокировала стоимость билетов в киноСмотреть фотографии
09:02
«Не нужно сгущать красок»: педагог из Волжского – о мифах про ЕГЭ и важных секретах успехаСмотреть фотографии
08:39
Минобороны: над регионами России за ночь сбиты 129 БПЛАСмотреть фотографии
08:23
10 рейсов на прилет и вылет задерживают в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
08:00
Туман и снег в Волгоградской области пообещали синоптики в канун РождестваСмотреть фотографии
07:28
Под Волгоградом скончался заслуженный тренер Юрий ЧеревичкоСмотреть фотографии
 