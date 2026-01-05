Волгоградская «Волжаночка-ГРАСС» объявила о кадровых перестановках

Руководство клуба заявило, что на пост старшего тренера команды, выступающей в Высшей лиге «Б», назначен Антон Юдин. Он сменил на этой должности Анастасию Кузнецову, которая теперь сосредоточит свою работу на посту главного тренера молодежной команды – «Волжаночка-ГРАСС-УОР».

Антон Юдин (почти полный тезка знаменитого волгоградского баскетболиста, ныне работающего главным тренером краснодарского клуба «Локомотив-Кубань») является воспитанником и выпускником Новокуйбышевской (Самарская область) спортивной школы олимпийского резерва. В свое время играл за юношескую сборную России, с которой становился победителем первенств Европы и мира. Затем сменил гражданство на казахстанское и с 2005 по 2014 года был игроком основного состава сборной Казахстана. С 2022 года Антон Викторович начал тренерскую деятельность.

Также клуб объявил, что основную команду покинули доигровщик Ангелина Бортащук и центральный блокирующий Валерия Чукурова. По имеющейся у нас информации пока девушки просто приостановили свою карьеру.

Фото: пресс-служба ВК «Волжаночка-ГРАСС»





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!