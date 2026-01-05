Легенда волгоградского футбола Олег Веретенников отмечает 56-летие 





Легендарный футболист «Ротора» и бывший тренер волгоградского клуба Олег Веретенников сегодня, 5 января, отмечает день рождения. Известному в прошлом атакующему полузащитнику и нападающему исполнилось 56 лет.

Веретенников является уроженцем Свердловской области. В 1992 году он перешел в «Ротор» из «Уралмаша». За волгоградский клуб игрок выступал с 1992 по 1999 год и с 2005 по 2007 год. В составе «Ротора» Веретенников дважды завоевал серебряные медали чемпионатов России (в сезонах 1993 и 1997), один раз стал бронзовым призёром турнира (в 1996 году), дошёл до финала Кубка страны в 1995 году, а также выступал в еврокубках и, в частности, поразил ворота английского клуба «Манчестер Юнайтед» в двухматчевом противостоянии (0:0 и 2:2), по итогам которого волгоградская команда вышла в 1/16 финала Кубка УЕФА 1995/96.

Кроме того, Веретенников занимает третье место в списке лучших бомбардиров российского футбола за всю историю (в общей сложности 207 забитых голов) и трижды он выигрывал бомбардирскую гонку по итогам чемпионатов России. Также сегодняшний именинник провёл четыре матча за сборную России.

В 2009 году легендарный спортсмен завершил игровую карьеру в ФК «Волгоград». Затем Веретенников в разные периоды работал в тренерском штабе «Ротора» и возглавлял основную команду сине-голубых и «Ротор-2».

«Ротор» поздравил Веретенникова с днём рождения.

– Мы поздравляем Олега Александровича с днём рождения, желаем ему здоровья и счастья, чтобы в семье царили мир и гармония, любая работа вызывала удовольствие и никогда не приносила никаких негативных эмоций! – говорится в пресс-релизе клуба.

В данный момент Веретенников является ассистентом волгоградского специалиста Леонида Слуцкого в клубе «Шанхай Шэньхуа». По итогам чемпионата Китая в сезоне-2025 команда под руководством российского тренерского дуэта стала второй.