Цены на огурцы в волгоградских супермаркетах проверит ФАС





ФАС России запросила информацию за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также объемах их закупки и реализации. Соответствующие запросы ведомство направило в крупнейшие торговые сети группы компаний «Х5», «Магнит», «Ашан», «Лента», «Метро». При этом анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемых и реализуемых организациями огурцов вне зависимости от их ценового сегмента, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее ФАС России направила запросы крупнейшим производителям тепличных овощей, среди которых – компании, входящие в группы «РОСТ», которые выращивают огурцы и помидоры в Волгоградской области. На основании анализа обоснованности установления оптово-отпускных и розничных цен на этот товар ведомство проверит, как сети транслируют изменение закупочных цен в стоимость «на полке». По результатам анализа при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования.