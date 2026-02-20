Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Цены на огурцы в волгоградских супермаркетах проверит ФАС

ФАС России запросила информацию за период с 1 ноября 2025 года по 15 февраля 2026 года о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на огурцы, а также объемах их закупки и реализации. Соответствующие запросы ведомство направило в крупнейшие торговые сети  группы компаний «Х5», «Магнит», «Ашан», «Лента», «Метро». При этом анализу будут подлежать цены на все товарные позиции закупаемых и реализуемых организациями огурцов вне зависимости от их ценового сегмента, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее ФАС России направила запросы крупнейшим производителям тепличных овощей, среди которых – компании, входящие в группы «РОСТ», которые выращивают огурцы и помидоры в Волгоградской области. На основании анализа обоснованности установления оптово-отпускных и розничных цен на этот товар ведомство  проверит, как сети транслируют изменение закупочных цен в стоимость «на полке». По результатам анализа при наличии оснований ФАС России примет меры антимонопольного реагирования.

Накануне V102.RU сообщало, что по итогам прошедшей недели по данным Волгоградстата  помидоры в регионе подорожали на 0,4%, а огурцы – на 0,34%. Это – небольшой рост по сравнению с январем и первой половиной февраля.




