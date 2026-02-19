Главное

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
От постановлений к диалогу: как меняется язык волгоградских властей в соцсетях

19.02.2026 16:03
19.02.2026 16:03


Помните времена, когда посты госучреждений в соцсетях напоминали скучные выписки из приказов? Эта эпоха уходит в прошлое. Власти Волгоградской области осваивают новый навык — живое общение с жителями без бюрократических штампов.

Суть перемен

Как отмечают в ЦУР региона, за пять лет количество формальных «отписок» в комментариях сократилось почти вдвое. Вместо сухих ссылок на постановления администраторы госпабликов теперь объясняют сложные вещи простыми словами. Чиновники учатся признавать ошибки, задавать уточняющие вопросы и поддерживать подписчиков.

Почему это важно

Время скоростного потребления информации не оставляет шансов на расшифровку «чиновничьего кода». Люди хотят понимать власть без переводчика. Исследования подтверждают: у ведомств, которые говорят открыто и доступно, индекс доверия аудитории значительно выше, чем у тех, кто сохраняет официальную дистанцию.

Кто помогает осваивать новый язык

За пять лет специалисты ЦУР Волгоградской области провели 136 образовательных встреч для администраторов госпабликов. Почти 6,5 тысячи человек научились создавать понятный контент, работать с визуалом и главное — выстраивать с людьми честный диалог, а не просто отрабатывать жалобы.

