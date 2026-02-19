Агентство стратегических инициатив включило Волгоградскую область в число регионов высокого потенциала. Об этом стало известно 18 февраля перед заседанием наблюдательного совета АСИ, в котором принял участие Президент России Владимир Путин.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева доложила главе государства о реализации программ АСИ в субъектах. Владимир Путин осмотрел тематическую выставку, посвященную итогам комплексной работы АСИ с регионами в разрезе ключевых стратегических инициатив – социальной, технологической, кадровой, предпринимательской и экологической.

На стендах были представлены механизмы, позволяющие выявить точки роста, а также портфель инструментов Агентства, которые регионы применяют для достижения поставленных Владимиром Путиным целей и укрепления лидерства.

Светлана Чупшева продемонстрировала карту активности регионов в ключевых проектах АСИ, на которой были отмечены три категории субъектов: устойчивый лидер, лидер динамики роста и регион высокого потенциала, в числе которых была отмечена Волгоградская область.

На эту новость отреагировал член Общественной палаты Волгоградской области, главный редактор профильного издания «ВолгаПромЭксперт» Сергей Жуков.

- На этой карте Волгоградская область отмечена как регион высокого потенциала. Да, на видео цифры не разглядеть, дождемся официального инвестиционного рейтинга и посмотрим внимательно. Но сам факт, что регион «засветился» на стенде «Точки роста российских регионов» у президента, согласитесь, уже кое о чем говорит, - считает эксперт. - Судя по цветовой легенде, мы пока не в числе лидеров, но и точно не в аутсайдерах, как любят повторять некоторые скептики, называя Волгоград и область «депрессивной и стагнирующей».

По мнению Жукова, такой показатель – результат системной работы по выводу региона из отстающих в категорию высокого потенциала.

В администрации Волгоградской области в свою очередь отметили, что регион активно формирует и поддерживает благоприятную деловую среду, внедряет передовые инвестиционные практики. Так, в июне 2025 года в субъекте прошла первая стратегическая сессия по разработке дорожной карты по улучшению инвестиционного климата и достижению показателей Национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата-2025 субъект вошел в высшую группу оценки — группу «А» — по 15 показателям.

Фото АСИ