 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

«Почему долетают?»: волгоградские депутаты высказались о работе ПВО и запрете фото и видео атак БПЛА

Общество 19.02.2026 17:22
0
19.02.2026 17:22


Силы ПВО только в феврале отразили сразу несколько крупных атак ВСУ в Волгоградской области, когда в небе фиксировались десятки смертоносных дронов. Однако несмотря на минимальные повреждения из того, что могло бы быть, и отсутствие погибших, местные жители все чаще в пабликах задаются вопросом: «Почему долетают?». Некоторые критикуют работу сил противовоздушной обороны, а также возмущаются отсутствием фотографий и видео вражеских БПЛА, мест их падения и прочей эффектной картинки. В Волгоградской области, напомним, публикация такого контента запрещена и наказывается крупными штрафами.

Так, почему долетают? На этот вопрос ответил депутат Волгоградской областной думы Игорь Воробьев на свой странице «ВКонтакте». Ветеран СВО высоко оценил эффективность работы ПВО в отражении атак в регионе.

- Те один-два БПЛА, которые просачиваются к нашим населенным пунктам, — это верхушка айсберга, это ничтожный процент попыток нашего врага. И мне порой сложно представить, как можно сбивать по полсотни вражеских беспилотников, не подпуская их к нашим селам и городам, но вы с этим справляетесь, - считает Игорь Воробьев. - Очевидно, что противник пытается всеми силами, всеми средствами, которые у него имеются в распоряжении, пробить эту броню. 

Депутат напомнил, что на прошлой неделе Волгоградская область подверглась циничной и массированной атаке. Он выразил огромную благодарность тем, кто защищает небо и мирную жизнь в такие непростые моменты.

- И наши войска ПВО снова показали высший класс, - уверен ветеран СВО. - И я не могу спокойно относиться к разговорам о том, что наша система противовоздушной обороны не справляется. Кто разносит такое стоят в одном ряду с предателями, которые помогая врагу, выкладывают в соцсетях фотографии и видео работы средств ПВО с указанием места, времени падения обломков, несмотря на действующие запреты. Эти люди забывают, что любая фотография для профессионалов в этой сфере — источник бесценной информации о том, как работает наша защита, какие средства используются, где располагаются. И все это молниеносно подхватывают вражеские ресурсы. 

Депутат Волгоградской областной думы Руслан Шарифов поддерживает своего коллегу, считая, что размещение таких материалов – игра на стороне противника. 

— Это мощное информационное оружие, которое тот, кто публикует эти материалы, сам вкладывает в руки наших врагов. Современные программы легко определяют точные координаты места съемки и время ее проведения буквально за считанные минуты. Эти сведения позволяют террористам планировать новые атаки, обходя наши защитные рубежи, - поясняет Руслан Шарифов. - Размещение подобных записей в открытом доступе угрожает нашей же с вами безопасности. Равно как и фото- и видеосъемка обломков БПЛА, по которым можно вычислить, какими именно средствами или с помощью каких систем были сбиты ракета или дрон. В конце концов, это угрожает жизни того, кто фотографирует эти обломки, поскольку каждый из них может нести в себе ударный заряд и разорваться при приближении человека. 

Депутаты Волгоградской облдумы советуют жителям доверять только проверенной информации из официальных источников. 

- Благо губернатор, администрация оперативно реагируют на подобные ситуации и информируют о происходящем в регионе, - резюмирует участник СВО Игорь Воробьев. - Не нужно строить никаких домыслов, строить догадки и предположения, нужно просто дождаться официального разъяснения ситуации с уже первичным ее анализом.

Напомним, что в ходе недавних атак ВСУ в Волгоградской области пострадали три человека, были повреждены ряд жилых домов в Волгограде и районах области. 


