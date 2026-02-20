Отдых в ОАЭ подорожал для волгоградцев на 9,3%









В Волгоградской области на минувшей неделе изменилась стоимость некоторых услуг. По данным Волгоградстата, поездки на отдых в ОАЭ подорожали на 9,3%. Отдых на Черноморском побережье подешевел на 1,4%. Расценки на проживание стоимость проживания в 4-5-звездочных гостиницах увеличились на 3,7%, в хостелах - на 0,5%.

В то же время снизилась стоимость проживания в домах отдыха, пансионатах (-2,0%), 1-звездочных гостиницах или мотелях (-1,2%), 2-звездочных гостиницах (-0,6%).



