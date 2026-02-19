Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

Прокуратура уличила волгоградца в создании потаённого пруда в заповеднике

Общество 19.02.2026 21:29
0
19.02.2026 21:29


В Ленинском районе Волгоградской области специалисты раскрыли нелегальную деятельность одного из предприимчивых жителей Маляевского сельского поселения. В мае 2025 года мужчина решил заработать денег, вырыв для личного пользования посреди заповедного леса потаённый пруд.

- На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», с использованием строительной техники произвел снятие и перемещение верхнего плодородного слоя почвы на площади 955 кв. метров, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, в результате действий волгоградца заповедной зоне был нанесён ущерб в размере 2,4 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить крупный штраф.

Фото: прокуратура Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.02.2026 21:29
Общество 19.02.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 19:50
Общество 19.02.2026 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 19:20
Общество 19.02.2026 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 18:04
Общество 19.02.2026 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 17:22
Общество 19.02.2026 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 16:45
Общество 19.02.2026 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 16:21
Общество 19.02.2026 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 16:03
Общество 19.02.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 15:17
Общество 19.02.2026 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 14:17
Общество 19.02.2026 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 13:43 Реклама
Общество 19.02.2026 13:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.02.2026 13:22
Общество 19.02.2026 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 13:08
Общество 19.02.2026 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 12:48
Общество 19.02.2026 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.02.2026 12:33
Общество 19.02.2026 12:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
Прокуратура уличила волгоградца в создании потаённого пруда в заповедникеСмотреть фотографии
20:57
В Камышине очевидцы всем двором вызволяли скорую из снежного пленаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:34
Волжанин отсидит два года за дачный погром на острове ЗеленыйСмотреть фотографии
19:50
С ледянками, в шортах и с лопатами наперевес: смотрим, как Волгоград переживает последний снегопад сезонаСмотреть фотографии
19:20
Камышанин поплатился за скандал в ресурсоснабжающей организацииСмотреть фотографии
18:35
Два золота Ивана Моргуна на первом этапе Кубка России по плаваниюСмотреть фотографии
18:04
В Камышине простятся с погибшим на СВО Александром ГнусаревымСмотреть фотографии
17:22
«Почему долетают?»: волгоградские депутаты высказались о работе ПВО и запрете фото и видео атак БПЛАСмотреть фотографии
16:45
В Котово запустили насосы после устранения утечкиСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде фуры вновь заблокировали проезд по 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:21
Избирательному участку в Волгограде присвоили имя погибшего на СВО члена УИКСмотреть фотографии
16:03
От постановлений к диалогу: как меняется язык волгоградских властей в соцсетяхСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом большегрузы собрали пробки на федеральных трассахСмотреть фотографии
15:25
СКР: в Волгоградской области задержаны участники террористического сообществаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
В Камышине задержали пьяного лихача за рулём угнанного автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Упавшую с моста 17-летнюю волгоградку перевели из реанимацииСмотреть фотографии
14:17
Волгоградских туристов предупредили о желтой лихорадке с кровью из глазСмотреть фотографии
13:43
Праздник цветов и шоколада: Drivee проанализировал, что чаще всего доставляли 14 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:22
Настырный волгоградец в 17-й раз получил штраф за оскорбление органов власти в соцсетяхСмотреть фотографии
13:08
Пострадавшим от БПЛА волгоградцам выделили 30,6 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Дмитрий Парфёнов подвёл итоги подготовки к сезонуСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде 2000 бездомных собак пройдут процедуру ОСВВСмотреть фотографии
12:33
Волгоградка нашла «дракончика» в соленой килькеСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогодыСмотреть фотографии
11:55
Волгоградки готовы потратить 3,5 тысячи рублей для своих «защитников»Смотреть фотографии
11:44
Апелляцию по делу волгоградского водителя BMW Пака отложили на веснуСмотреть фотографии
11:33
Облкомдортранс судится с волгоградским бизнесменом из-за треснувшей дорогиСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блиныСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегомСмотреть фотографии
11:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогодыСмотреть фотографии
 