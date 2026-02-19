



В Ленинском районе Волгоградской области специалисты раскрыли нелегальную деятельность одного из предприимчивых жителей Маляевского сельского поселения. В мае 2025 года мужчина решил заработать денег, вырыв для личного пользования посреди заповедного леса потаённый пруд.

- На земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», с использованием строительной техники произвел снятие и перемещение верхнего плодородного слоя почвы на площади 955 кв. метров, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Отметим, в результате действий волгоградца заповедной зоне был нанесён ущерб в размере 2,4 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить крупный штраф.

Фото: прокуратура Волгоградской области