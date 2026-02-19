Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Камышанин поплатился за скандал в ресурсоснабжающей организации

Общество 19.02.2026 19:20
19.02.2026 19:20


Житель Камышина Волгоградской области заплатит штраф за оскорбление сотрудников «Волгоградэнергосбыта». Как рассказали в ресурсоснабжающей организации, мужчина устроил скандал в одном из офисов межрайонного управления. 

Во время выяснения отношений мужчина позволил парочку нелицеприятных высказываний в сторону сотрудников. После этого он покинул помещение. А энергетики обратились с заявлением в полицию.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство» и назначил ему наказание в виде денежного штрафа, - добавили в компании. 

Также в ПАО «Волгоградэнергосбыт» напомнили жителям региона, что применение мер по ограничению потребления электрической энергии является законной мерой воздействия на неплательщиков, предусмотренной законодательством РФ. Возобновление подачи ресурса возможно только после полного погашения долга, компенсации затрат на отключение и подключение. 

21:29
Прокуратура уличила волгоградца в создании потаённого пруда в заповедникеСмотреть фотографии
20:57
В Камышине очевидцы всем двором вызволяли скорую из снежного пленаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:34
Волжанин отсидит два года за дачный погром на острове ЗеленыйСмотреть фотографии
19:50
С ледянками, в шортах и с лопатами наперевес: смотрим, как Волгоград переживает последний снегопад сезонаСмотреть фотографии
19:20
Камышанин поплатился за скандал в ресурсоснабжающей организацииСмотреть фотографии
18:35
Два золота Ивана Моргуна на первом этапе Кубка России по плаваниюСмотреть фотографии
18:04
В Камышине простятся с погибшим на СВО Александром ГнусаревымСмотреть фотографии
17:22
«Почему долетают?»: волгоградские депутаты высказались о работе ПВО и запрете фото и видео атак БПЛАСмотреть фотографии
16:45
В Котово запустили насосы после устранения утечкиСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде фуры вновь заблокировали проезд по 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:21
Избирательному участку в Волгограде присвоили имя погибшего на СВО члена УИКСмотреть фотографии
16:03
От постановлений к диалогу: как меняется язык волгоградских властей в соцсетяхСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом большегрузы собрали пробки на федеральных трассахСмотреть фотографии
15:25
СКР: в Волгоградской области задержаны участники террористического сообществаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
В Камышине задержали пьяного лихача за рулём угнанного автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Упавшую с моста 17-летнюю волгоградку перевели из реанимацииСмотреть фотографии
14:17
Волгоградских туристов предупредили о желтой лихорадке с кровью из глазСмотреть фотографии
13:43
Праздник цветов и шоколада: Drivee проанализировал, что чаще всего доставляли 14 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:22
Настырный волгоградец в 17-й раз получил штраф за оскорбление органов власти в соцсетяхСмотреть фотографии
13:08
Пострадавшим от БПЛА волгоградцам выделили 30,6 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Дмитрий Парфёнов подвёл итоги подготовки к сезонуСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде 2000 бездомных собак пройдут процедуру ОСВВСмотреть фотографии
12:33
Волгоградка нашла «дракончика» в соленой килькеСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогодыСмотреть фотографии
11:55
Волгоградки готовы потратить 3,5 тысячи рублей для своих «защитников»Смотреть фотографии
11:44
Апелляцию по делу волгоградского водителя BMW Пака отложили на веснуСмотреть фотографии
11:33
Облкомдортранс судится с волгоградским бизнесменом из-за треснувшей дорогиСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блиныСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегомСмотреть фотографии
11:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогодыСмотреть фотографии
 