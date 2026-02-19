Камышанин поплатился за скандал в ресурсоснабжающей организации





Житель Камышина Волгоградской области заплатит штраф за оскорбление сотрудников «Волгоградэнергосбыта». Как рассказали в ресурсоснабжающей организации, мужчина устроил скандал в одном из офисов межрайонного управления.

Во время выяснения отношений мужчина позволил парочку нелицеприятных высказываний в сторону сотрудников. После этого он покинул помещение. А энергетики обратились с заявлением в полицию.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство» и назначил ему наказание в виде денежного штрафа, - добавили в компании.

Также в ПАО «Волгоградэнергосбыт» напомнили жителям региона, что применение мер по ограничению потребления электрической энергии является законной мерой воздействия на неплательщиков, предусмотренной законодательством РФ. Возобновление подачи ресурса возможно только после полного погашения долга, компенсации затрат на отключение и подключение.