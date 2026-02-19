



19 февраля Волгоград оказался во власти снегопада. В отличие от предыдущих ударов стихии, в этот раз снежный буран обрушился на областной центр в самый разгар рабочего дня, заставив кого-то из волгоградцев восхищённо снимать происходящее на смартфоны, некоторых вспомнить про санки и ледянки, а коммунальщиков вновь взяться за лопаты. О том, как город-миллионник переживает последний в этом зимнем сезоне снежный буран, в фоторепортаже ИА «Высота 102».





Как и рапортовала мэрия, с утра на городские улицы был выведен весь парк коммунальной техники. Дорожные службы непрерывно трудятся над расчисткой основных городских магистралей. Насколько успешно – судить автолюбителям.





Однако даже в полдень, когда утренний ажиотаж обычно сходит на нет, сегодня наблюдалось очень плотное движение. Согласно мониторинговым ресурсам, с 12:00 до 16:00 в областном центре фиксировались 7-балльные пробки.





В какой-то момент даже казалось, что происходящее начало выходить из-под контроля. К примеру, очевидцы начали сообщать о заторе, спровоцированном фурами на участке Университетского проспекта у подъёма к СХИ. Однако власти совместно с ГАИ быстро стабилизировали ситуацию и помогли большегрузам освободить дорогу. К 18:00 «Яндекс Карты» улучшили оценку дорожной обстановки до 5 баллов.





Помимо расчистки дорог, часть муниципальной техники была направлена на обработку тротуаров. Правда, в основном скребки и щётки механических помощников пока добрались лишь до некоторых тротуаров в центре города.





Основная же тяжесть забот по откапыванию общественных территорий, особенно в сложнодоступных местах и на городской периферии, вновь легла на плечи дворников.





Если для коммунальщиков снегопад – это тяжёлый труд и вызов, то для многих рядовых волгоградцев, в преддверии смены сезонов, это одна из последних возможностей полюбоваться настоящей русской зимой.





Школьники вновь взялись за ледянки и санки и поспешили после занятий на горки и играть в снежки.





Ребята постарше предпочли активному отдыху прогулки с друзьями по укутанному в снежное одеяло городу.





Особо горячие волгоградцы не побоялись выйти на улицу в шортах и лёгких толстовках, слегка шокируя своим экстравагантным видом иных укутавшихся в пуховики и спрятавших головы в капюшонах жителей областного центра.





Тяжёлым вызовом непогода стала для курьеров. Молодые люди отчаянно пытались штурмовать сугробы на велосипедах. Увы, с переменным успехом.





Отметим, к вечеру 19 февраля Гидрометцентр уточнил прогноз на предстоящие двое суток. Метеорологи продлили для Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности из-за снега. Если раньше предполагалось, что осадки сойдут на нет к концу суток, то теперь окончание снегопада ожидается лишь к 20:00 20 февраля. Как ранее сообщала редакция, в общей сложности в регионе может выпасть до 15 см снега.

Фото: Андрей Поручаев