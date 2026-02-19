Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

С ледянками, в шортах и с лопатами наперевес: смотрим, как Волгоград переживает последний снегопад сезона

Общество 19.02.2026 19:50
0
19.02.2026 19:50


19 февраля Волгоград оказался во власти снегопада. В отличие от предыдущих ударов стихии, в этот раз снежный буран обрушился на областной центр в самый разгар рабочего дня, заставив кого-то из волгоградцев восхищённо снимать происходящее на смартфоны, некоторых вспомнить про санки и ледянки, а коммунальщиков вновь взяться за лопаты. О том, как город-миллионник переживает последний в этом зимнем сезоне снежный буран, в фоторепортаже ИА «Высота 102».


Как и рапортовала мэрия, с утра на городские улицы был выведен весь парк коммунальной техники. Дорожные службы непрерывно трудятся над расчисткой основных городских магистралей. Насколько успешно – судить автолюбителям.


Однако даже в полдень, когда утренний ажиотаж обычно сходит на нет, сегодня наблюдалось очень плотное движение. Согласно мониторинговым ресурсам, с 12:00 до 16:00 в областном центре фиксировались 7-балльные пробки.


В какой-то момент даже казалось, что происходящее начало выходить из-под контроля. К примеру, очевидцы начали сообщать о заторе, спровоцированном фурами на участке Университетского проспекта у подъёма к СХИ. Однако власти совместно с ГАИ быстро стабилизировали ситуацию и помогли большегрузам освободить дорогу. К 18:00 «Яндекс Карты» улучшили оценку дорожной обстановки до 5 баллов.


Помимо расчистки дорог, часть муниципальной техники была направлена на обработку тротуаров. Правда, в основном скребки и щётки механических помощников пока добрались лишь до некоторых тротуаров в центре города.


Основная же тяжесть забот по откапыванию общественных территорий, особенно в сложнодоступных местах и на городской периферии, вновь легла на плечи дворников.


Если для коммунальщиков снегопад – это тяжёлый труд и вызов, то для многих рядовых волгоградцев, в преддверии смены сезонов, это одна из последних возможностей полюбоваться настоящей русской зимой.


Школьники вновь взялись за ледянки и санки и поспешили после занятий на горки и играть в снежки.


Ребята постарше предпочли активному отдыху прогулки с друзьями по укутанному в снежное одеяло городу.


Особо горячие волгоградцы не побоялись выйти на улицу в шортах и лёгких толстовках, слегка шокируя своим экстравагантным видом иных укутавшихся в пуховики и спрятавших головы в капюшонах жителей областного центра.


Тяжёлым вызовом непогода стала для курьеров. Молодые люди отчаянно пытались штурмовать сугробы на велосипедах. Увы, с переменным успехом.


Отметим, к вечеру 19 февраля Гидрометцентр уточнил прогноз на предстоящие двое суток. Метеорологи продлили для Волгоградской области оранжевый уровень погодной опасности из-за снега. Если раньше предполагалось, что осадки сойдут на нет к концу суток, то теперь окончание снегопада ожидается лишь к 20:00 20 февраля. Как ранее сообщала редакция, в общей сложности в регионе может выпасть до 15 см снега.

Фото: Андрей Поручаев

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.02.2026 21:29
Общество 19.02.2026 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 19:50
Общество 19.02.2026 19:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 19:20
Общество 19.02.2026 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 18:04
Общество 19.02.2026 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 17:22
Общество 19.02.2026 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 16:45
Общество 19.02.2026 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 16:21
Общество 19.02.2026 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 16:03
Общество 19.02.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 15:17
Общество 19.02.2026 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 14:17
Общество 19.02.2026 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 13:43 Реклама
Общество 19.02.2026 13:43 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.02.2026 13:22
Общество 19.02.2026 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 13:08
Общество 19.02.2026 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2026 12:48
Общество 19.02.2026 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.02.2026 12:33
Общество 19.02.2026 12:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
Прокуратура уличила волгоградца в создании потаённого пруда в заповедникеСмотреть фотографии
20:57
В Камышине очевидцы всем двором вызволяли скорую из снежного пленаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:34
Волжанин отсидит два года за дачный погром на острове ЗеленыйСмотреть фотографии
19:50
С ледянками, в шортах и с лопатами наперевес: смотрим, как Волгоград переживает последний снегопад сезонаСмотреть фотографии
19:20
Камышанин поплатился за скандал в ресурсоснабжающей организацииСмотреть фотографии
18:35
Два золота Ивана Моргуна на первом этапе Кубка России по плаваниюСмотреть фотографии
18:04
В Камышине простятся с погибшим на СВО Александром ГнусаревымСмотреть фотографии
17:22
«Почему долетают?»: волгоградские депутаты высказались о работе ПВО и запрете фото и видео атак БПЛАСмотреть фотографии
16:45
В Котово запустили насосы после устранения утечкиСмотреть фотографии
16:27
В Волгограде фуры вновь заблокировали проезд по 2-й ПродольнойСмотреть фотографии
16:21
Избирательному участку в Волгограде присвоили имя погибшего на СВО члена УИКСмотреть фотографии
16:03
От постановлений к диалогу: как меняется язык волгоградских властей в соцсетяхСмотреть фотографии
15:40
Под Волгоградом большегрузы собрали пробки на федеральных трассахСмотреть фотографии
15:25
СКР: в Волгоградской области задержаны участники террористического сообществаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
В Камышине задержали пьяного лихача за рулём угнанного автомобиляСмотреть фотографииCмотреть видео
14:43
Упавшую с моста 17-летнюю волгоградку перевели из реанимацииСмотреть фотографии
14:17
Волгоградских туристов предупредили о желтой лихорадке с кровью из глазСмотреть фотографии
13:43
Праздник цветов и шоколада: Drivee проанализировал, что чаще всего доставляли 14 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:22
Настырный волгоградец в 17-й раз получил штраф за оскорбление органов власти в соцсетяхСмотреть фотографии
13:08
Пострадавшим от БПЛА волгоградцам выделили 30,6 млн рублейСмотреть фотографии
12:57
Дмитрий Парфёнов подвёл итоги подготовки к сезонуСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде 2000 бездомных собак пройдут процедуру ОСВВСмотреть фотографии
12:33
Волгоградка нашла «дракончика» в соленой килькеСмотреть фотографии
12:18
В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогодыСмотреть фотографии
11:55
Волгоградки готовы потратить 3,5 тысячи рублей для своих «защитников»Смотреть фотографии
11:44
Апелляцию по делу волгоградского водителя BMW Пака отложили на веснуСмотреть фотографии
11:33
Облкомдортранс судится с волгоградским бизнесменом из-за треснувшей дорогиСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде иностранных курсантов академии МВД научили печь блиныСмотреть фотографии
11:09
Волгоградцам рассказали о колоннах из 60 машин, борющихся со снегомСмотреть фотографии
11:01
В аэропорту Волгограда предупредили о возможных задержках из-за непогодыСмотреть фотографии
 