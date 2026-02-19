



Избирательному участку №714 Краснооктябрьского района Волгограда присвоено имя Сергея Владимировича Попова. Как сообщили в облизбиркоме, ранее этот вопрос был рассмотрен с участием членов Общественного экспертного совета ИКВО.

Сергей Владимирович Попов с 2018 года являлся членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 714 Краснооктябрьского района Волгограда. В сентябре 2025 года погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

На заседании присутствовала мама Сергея Владимировича, секретарь УИК № 714 – Попова Наталья Владимировна. Она рассказала, что прадед Сергея Владимировича Гончаров Петр Алексеевич – советский снайпер, участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза – как и его правнук погиб, сражаясь за Родину, в бою за украинское село Водяное Днепропетровской области.

Напомним, как сообщало V102.RU, в Волгоградской области принято положение об именных избирательных участках. Им будут присваиваться имена лиц, проживающих или проживавших на территории Волгоградской области, и имеющих заслуги перед Российской Федерацией или ) Волгоградской областью.



