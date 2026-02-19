В Камышине очевидцы всем двором вызволяли скорую из снежного плена





Вечером 19 февраля в Камышине, пока все дорожные службы брошены на расчистку центральных улиц, коммунальщики, в чьем ведении находится местный многоквартирный жилой фонд, судя по всему, решили себе устроить выходной. По крайней мере, об этом сообщают жильцы одного из МКД, во дворе которого из-за нерасчищенного проезда застряла прибывшая на вызов скорая. Инцидент оказался заснят на видео.





Судя по опубликованным кадрам, медики собирались уже выезжать со двора, когда обнаружилось, что задние колеса попали в обледеневшую яму, из-за чего машина не может сдвинуться с места. Сначала экипаж пытался самостоятельно подтолкнуть карету, однако безрезультатно.

Вскоре к ним на помощь пришли прохожие, вышедшие на улицу жители и один из остановившихся автолюбителей. Чем закончилось противостояние грубой мужской силы с погодным ненастьем и безразличием коммунальщиков, неизвестно. Видео обрывается комментарием жительницы дома о том, что их двор ни разу за зиму не чистился, тогда как соседние проезды регулярно обрабатываются трактором.

Фото: Подсмотрен. Камышин / t.me