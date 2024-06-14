Информагентство «Высота 102» запускает новый проект в Волгограде





Что, если просто говорить о том, что волнует здесь и сейчас? Давать дорогу молодым и дерзким, открывать новые имена. Без лишнего официоза и клише поднимать темы, которые интересуют всех и каждого.

Мы долго готовили студию, докупали необходимое оборудование, спорили и продолжаем спорить о том, кто окажется в эфире и чем он будет интересен. И вот сегодня мы готовы объявить о старте нового проекта ИА «Высота 102» – «Высота 102. Подкаст».







В первом выпуске нового проекта ведущего информагентства региона – историк, лектор, школьный учитель и поэт Марк Лешкевич. Обсудим ЕГЭ, поговорим о многом другом и закончим литературой.

Следите за Telegram-каналом и сайтом ИА «Высота 102». Релиз уже сегодня вечером.