Высота 102. Подкаст

«Туристам перечисляют сухие факты, а они просто спят». Краевед Сергей Иванов в подкасте ИА «Высота 102»

Высота 102. Подкаст 02.08.2024 20:00
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02.08.2024 20:00

 

Знаете ли вы Волгоград? Услышав этот вопрос, каждый его житель наверняка расскажет про Сталинградскую битву и укажет приезжим на Мамаев курган. Но хватит ли этого для того, чтобы прирасти к городу корнями? Полюбить его со всеми достоинствами и недостатками и поверить в то, что он может нравиться туристам? Краевед Сергей Иванов по крупицам собирает удивительные факты, переворачивающие устоявшиеся представления о жизни промышленного города на Волге. 

В нашем новом проекте «Высота 102. Подкаст» он рассказывает о его хулиганских нравах, приукрашивании истории, перспективах местного туризма и массовой ностальгии по прошлому.




Беседовала Виктория Чумакова / ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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