Знаете ли вы Волгоград? Услышав этот вопрос, каждый его житель наверняка расскажет про Сталинградскую битву и укажет приезжим на Мамаев курган. Но хватит ли этого для того, чтобы прирасти к городу корнями? Полюбить его со всеми достоинствами и недостатками и поверить в то, что он может нравиться туристам? Краевед Сергей Иванов по крупицам собирает удивительные факты, переворачивающие устоявшиеся представления о жизни промышленного города на Волге.

В нашем новом проекте «Высота 102. Подкаст» он рассказывает о его хулиганских нравах, приукрашивании истории, перспективах местного туризма и массовой ностальгии по прошлому.







Беседовала Виктория Чумакова / ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»