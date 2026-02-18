



В Волгоградской области проходит массовый учёт диких животных. Сегодня учёные посетили Алексеевский район. Помогали им в работе эксперты облкомприроды и члены экологического совета при Волгоградской областной Думе.

На карандаше у специалистов лоси, косули и олени. Ранее видовое исследование охватило охотхозяйства Дубовского и Ленинского районов. Полученные данные помогут сформировать квоты на отстрел животных в период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года, а также определить виды, воспроизводство которых требует дополнительного внимания властей.

- Волгоградская область одной из первых обозначила необходимость участия общественности в значимых мероприятиях по сбережению и восполнению природных и охотничьих ресурсов. Благодаря активной позиции Экологического совета при Волгоградской областной Думе эта инициатива получила отражение в федеральном законодательстве, норма которого позволяет профильному ведомству исполнительной власти проводить мониторинг охотничьих животных с привлечением общественников. Это способствует повышению объективности и точности полученных данных, а самое главное – усилению ответственности охотопользователей и дальнейшему развитию охотничьего хозяйства волгоградского региона, – сделала акцент Ирина Соловьева. - Напомню, что вопросы охраны окружающей среды губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обозначил одними из приоритетных в деятельности всех органов власти. Волгоградская область принимает самое активное участие в реализации мероприятий, направленных на обеспечение экологического благополучия, которое определено Президентом России Владимиром Путиным как одна из ключевых национальных целей. И в этой связи очень важно, что многие экологические инициативы, исходящие из нашего региона, получают поддержку на самом высоком государственном уровне. Это позволяет нам более эффективно решать системные задачи: от оздоровления водных объектов до внедрения общественного контроля в природоохранной сфере.

Отметим, в Волгоградской области для охоты отведены угодья площадью более 9,6 млн гектаров. В том числе 30 общедоступных и 94 закреплённых за конкретными охотпользователями. По данным региональной думы, выстроенная работа способствует ощутимому приросту численности животных.

Фото: Волгоградская областная дума