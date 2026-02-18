Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

Учёные к 3 марта пересчитают всех лосей, косуль и оленей под Волгоградом

Общество 18.02.2026 17:57
0
18.02.2026 17:57


В Волгоградской области проходит массовый учёт диких животных. Сегодня учёные посетили Алексеевский район. Помогали им в работе эксперты облкомприроды и члены экологического совета при Волгоградской областной Думе.

На карандаше у специалистов лоси, косули и олени. Ранее видовое исследование охватило охотхозяйства Дубовского и Ленинского районов. Полученные данные помогут сформировать квоты на отстрел животных в период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года, а также определить виды, воспроизводство которых требует дополнительного внимания властей.

- Волгоградская область одной из первых обозначила необходимость участия общественности в значимых мероприятиях по сбережению и восполнению природных и охотничьих ресурсов. Благодаря активной позиции Экологического совета при Волгоградской областной Думе эта инициатива получила отражение в федеральном законодательстве, норма которого позволяет профильному ведомству исполнительной власти проводить мониторинг охотничьих животных с привлечением общественников. Это способствует повышению объективности и точности полученных данных, а самое главное – усилению ответственности охотопользователей и дальнейшему развитию охотничьего хозяйства волгоградского региона, – сделала акцент Ирина Соловьева. - Напомню, что вопросы охраны окружающей среды губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обозначил одними из приоритетных в деятельности всех органов власти. Волгоградская область принимает самое активное участие в реализации мероприятий, направленных на обеспечение экологического благополучия, которое определено Президентом России Владимиром Путиным как одна из ключевых национальных целей. И в этой связи очень важно, что многие экологические инициативы, исходящие из нашего региона, получают поддержку на самом высоком государственном уровне. Это позволяет нам более эффективно решать системные задачи: от оздоровления водных объектов до внедрения общественного контроля в природоохранной сфере.

Отметим, в Волгоградской области для охоты отведены угодья площадью более 9,6 млн гектаров. В том числе 30 общедоступных и 94 закреплённых за конкретными охотпользователями. По данным региональной думы, выстроенная работа способствует ощутимому приросту численности животных.

Фото: Волгоградская областная дума

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.02.2026 18:48
Общество 18.02.2026 18:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 17:57
Общество 18.02.2026 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 17:23
Общество 18.02.2026 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 16:50
Общество 18.02.2026 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 16:27
Общество 18.02.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 15:53
Общество 18.02.2026 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 15:23
Общество 18.02.2026 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:52
Общество 18.02.2026 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:19
Общество 18.02.2026 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:14
Общество 18.02.2026 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:03
Общество 18.02.2026 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:45
Общество 18.02.2026 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:20
Общество 18.02.2026 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:16
Общество 18.02.2026 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:12
Общество 18.02.2026 13:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:08
«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»Смотреть фотографии
18:48
Архивисты установили точную дату рождения разведчика Саши ФилипповаСмотреть фотографии
17:57
Учёные к 3 марта пересчитают всех лосей, косуль и оленей под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:23
В Волжском электронная зажигалка запалила рюкзак школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:50
Владимир Никонов стал новым главой Ольховского районаСмотреть фотографии
16:40
Цифровой кластер «Ростелекома» запустил сайт для стартапов и инновационных компанийСмотреть фотографии
16:27
Волгоградцам пообещали 15-сантиметровые сугробы после снегопада 19 февраляСмотреть фотографии
16:20
С дроппера из Кургана взыскали деньги в пользу обманутого 99-летнего фронтовикаСмотреть фотографии
15:53
В хуторе Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Романом АнуфриевымСмотреть фотографии
15:23
Документальный фильм «Предательство» покажут в волгоградских школах и ВУЗахСмотреть фотографии
14:52
Минобороны: в Волгоградской области ликвидирован украинский БПЛАСмотреть фотографии
14:39
Волгоград принял третий тур престижного чемпионатаСмотреть фотографии
14:19
В Ростовской области возьмут под усиленную охрану заводы и вокзалыСмотреть фотографии
14:18
Волгоградца приговорили к 7 годам «строгача» за тайник под капотомСмотреть фотографии
14:03
Владимир Путин потребовал от глав регионов контролировать поддержку семей бойцов СВОСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде блогеров Ульянова и Серенко оставили в СИЗОСмотреть фотографии
13:45
«Вы где такую инфляцию видели?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожает до 180 рублейСмотреть фотографии
13:27
Эксперты назвали «Отличное место для работы» в отрасли телекомаСмотреть фотографии
13:20
Прокуратура нашла опасные детские площадки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:16
Глава ФАС объяснил рост платы за ЖКХ с 1 январяСмотреть фотографии
13:12
«Самую ушастую» белку из Волгограда показали на фестивале «Первозданная Россия»Смотреть фотографии
12:04
«От кабины ничего не осталось»: под Волгоградом скончался водитель опрокинувшейся «Лады»Смотреть фотографии
11:39
В Волгограде «Концессии» обшивают теплотрассы энергоэффективной изоляциейСмотреть фотографии
11:16
В Жирновске устранили крупную аварию на канализационном коллектореСмотреть фотографии
11:01
Пост №1 в Волгограде справит новоселье в свой 60-летний юбилейСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде и области отменена утренняя беспилотная опасностьСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде распродают сеть пекарен за 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
10:17
Самозанятым волгоградцам объяснили, как взять больничныйСмотреть фотографии
09:59
«Всем нам нужен глоток свежего воздуха»: в Волжском на выставке первоцветов случился ажиотажСмотреть фотографии
09:28
На трассе Р-22 в Волгоградской области сгорел грузовик с прицепомСмотреть фотографииCмотреть видео
 