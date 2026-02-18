Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

Архивисты установили точную дату рождения разведчика Саши Филиппова

Общество 18.02.2026 18:48
0
18.02.2026 18:48


В Волгограде сотрудники Госархива в ходе работы с вековыми документами нашли запись, которая уточняет дату рождения героя Сталинградской битвы Саши Филиппова (Александра Александровича Филиппова). 

Как сообщили в облкомкультуре, памятник этому разведчику, который героически погиб в 17-летнем возрасте, установлен в Ворошиловском районе Волгограда. На монументе указана дата рождения 29 мая 1925 года, а в источниках - 26 июня 1925 года. Запись уточняет, что Саша Филиппов родился 29 июня 1925 года.

Также документ содержит точный адрес, где родился юный герой и жили его родители Александр Тимофеевич и Евдокия Афанасьевна Филипповы.

Справка. Саша Филиппов несмотря на свой юный возраст был разведчиком и добывал ценную информацию в тылу врага. Однако 23 декабря 1942 года его схватили и пытали, но ничего не добились. Разведчика казнили на глазах его матери.

Посмертно его наградили орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Сталинграда». В Волгограде именем Саши Филиппова названа школа, где он учился, улица и сквер в Ворошиловском районе, где он похоронен.

Фото комитета культуры Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.02.2026 18:48
Общество 18.02.2026 18:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 17:57
Общество 18.02.2026 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 17:23
Общество 18.02.2026 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 16:50
Общество 18.02.2026 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 16:27
Общество 18.02.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 15:53
Общество 18.02.2026 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 15:23
Общество 18.02.2026 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:52
Общество 18.02.2026 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:19
Общество 18.02.2026 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:14
Общество 18.02.2026 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:03
Общество 18.02.2026 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:45
Общество 18.02.2026 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:20
Общество 18.02.2026 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:16
Общество 18.02.2026 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:12
Общество 18.02.2026 13:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:08
«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»Смотреть фотографии
15:48
Архивисты установили точную дату рождения разведчика Саши ФилипповаСмотреть фотографии
14:57
Учёные к 3 марта пересчитают всех лосей, косуль и оленей под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:23
В Волжском электронная зажигалка запалила рюкзак школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:50
Владимир Никонов стал новым главой Ольховского районаСмотреть фотографии
13:40
Цифровой кластер «Ростелекома» запустил сайт для стартапов и инновационных компанийСмотреть фотографии
13:27
Волгоградцам пообещали 15-сантиметровые сугробы после снегопада 19 февраляСмотреть фотографии
13:20
С дроппера из Кургана взыскали деньги в пользу обманутого 99-летнего фронтовикаСмотреть фотографии
12:53
В хуторе Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Романом АнуфриевымСмотреть фотографии
12:23
Документальный фильм «Предательство» покажут в волгоградских школах и ВУЗахСмотреть фотографии
11:52
Минобороны: в Волгоградской области ликвидирован украинский БПЛАСмотреть фотографии
11:39
Волгоград принял третий тур престижного чемпионатаСмотреть фотографии
11:19
В Ростовской области возьмут под усиленную охрану заводы и вокзалыСмотреть фотографии
11:18
Волгоградца приговорили к 7 годам «строгача» за тайник под капотомСмотреть фотографии
11:03
Владимир Путин потребовал от глав регионов контролировать поддержку семей бойцов СВОСмотреть фотографии
10:59
В Волгограде блогеров Ульянова и Серенко оставили в СИЗОСмотреть фотографии
10:45
«Вы где такую инфляцию видели?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожает до 180 рублейСмотреть фотографии
10:27
Эксперты назвали «Отличное место для работы» в отрасли телекомаСмотреть фотографии
10:20
Прокуратура нашла опасные детские площадки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
Глава ФАС объяснил рост платы за ЖКХ с 1 январяСмотреть фотографии
10:12
«Самую ушастую» белку из Волгограда показали на фестивале «Первозданная Россия»Смотреть фотографии
09:04
«От кабины ничего не осталось»: под Волгоградом скончался водитель опрокинувшейся «Лады»Смотреть фотографии
08:39
В Волгограде «Концессии» обшивают теплотрассы энергоэффективной изоляциейСмотреть фотографии
08:16
В Жирновске устранили крупную аварию на канализационном коллектореСмотреть фотографии
08:01
Пост №1 в Волгограде справит новоселье в свой 60-летний юбилейСмотреть фотографии
07:50
В Волгограде и области отменена утренняя беспилотная опасностьСмотреть фотографии
07:21
В Волгограде распродают сеть пекарен за 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
07:17
Самозанятым волгоградцам объяснили, как взять больничныйСмотреть фотографии
06:59
«Всем нам нужен глоток свежего воздуха»: в Волжском на выставке первоцветов случился ажиотажСмотреть фотографии
06:28
На трассе Р-22 в Волгоградской области сгорел грузовик с прицепомСмотреть фотографииCмотреть видео
 