Архивисты установили точную дату рождения разведчика Саши Филиппова

В Волгограде сотрудники Госархива в ходе работы с вековыми документами нашли запись, которая уточняет дату рождения героя Сталинградской битвы Саши Филиппова (Александра Александровича Филиппова).

Как сообщили в облкомкультуре, памятник этому разведчику, который героически погиб в 17-летнем возрасте, установлен в Ворошиловском районе Волгограда. На монументе указана дата рождения 29 мая 1925 года, а в источниках - 26 июня 1925 года. Запись уточняет, что Саша Филиппов родился 29 июня 1925 года.

Также документ содержит точный адрес, где родился юный герой и жили его родители Александр Тимофеевич и Евдокия Афанасьевна Филипповы.

Справка. Саша Филиппов несмотря на свой юный возраст был разведчиком и добывал ценную информацию в тылу врага. Однако 23 декабря 1942 года его схватили и пытали, но ничего не добились. Разведчика казнили на глазах его матери.

Посмертно его наградили орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Сталинграда». В Волгограде именем Саши Филиппова названа школа, где он учился, улица и сквер в Ворошиловском районе, где он похоронен.

