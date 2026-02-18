В Волжском электронная зажигалка запалила рюкзак школьника





18 февраля в Волжском электронная зажигалка едва не спровоцировала пожар в городской школе № 18. Устройство спонтанно сработало в рюкзаке одного из учеников во второй половине дня на перемене между 4 и 5 уроком.







- На лестничной площадке в рюкзаке ученика 6а класса произошло короткое замыкание электронной зажигалки, вследствие чего произошло оплавление пластиковых элементов канцелярских принадлежностей и прочих предметов. Ситуация произошла на глазах дежурного учителя, который оперативно отреагировал, - сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным властей, пострадавших нет. Учебное заведение работает в штатном режиме. В школу были вызваны родители несовершеннолетнего. Мальчик поставлен в образовательном учреждении на учёт. Кроме того, руководством учреждения инициирована проверка, по итогу которой ученик может быть привлечён к дисциплинарной ответственности. 19 февраля ЧП обсудят на общешкольном родительском собрании.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me