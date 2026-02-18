



19 февраля Волгоградская область окажется под ударом среднеземноморского циклона. Гидрометцентр объявил на территории региона оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Засыпать волгоградцев будет с утра и до позднего вечера. По данным метеорологов, за несколько часов выпадет 26% месячной нормы осадков.

- При прохождении среднеземноморского циклона через территорию региона ожидаем снег, мокрый снег, местами сильный снег. По Волгограду также ожидаем сильный снег. Он будет продолжаться целый день. В общей сложности выпадет 8-10 мм осадков, что соответствует 10-15 сантиметрам снежного покрова. Прекращение снегопада ожидаем только 20 числа, - рассказал врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

По южным районам возможен мокрый снег, на севере региона прогнозируется сухой. При этом среднеземноморский циклон будет заходить волнами, из-за чего в самом начале прохождения атмосферного фронта возможно образование ледяного дождя и снежных зёрен.

- Да, мы не исключаем возможность образования этих явлений. Они связаны с особыми погодными условиями, когда по высотам идёт тепло, а у земли холодно. Поэтому в верхних слоях у нас формируется дождь, но когда осадки приближаются к земле, начинают замерзать. Но повторюсь, возможно лишь отдельные и краткосрочные эпизоды. В целом мы ожидаем по региону осадки в виде снега и мокрого снега, - добавил метеоролог.

Влияние циклона волгоградцы будут ощущать в течение нескольких дней, после чего он уйдет на северо-восток в направлении Урала. К 21 февраля синоптики ожидают небольшое потепление и возвращение снегопадов, правда не таких сильных.

- 21 февраля днём воздух прогреется до 0°С, ночью возможны небольшие осадки. В основном в виде мокрого снега. В дальнейшем температура в регионе стабилизируется. В ночные часы ожидаем порядка -7…-8°С, в дневные часы -1…-3°С.

Уточнили метеорологи и прогноз на первые дни весны. По данным специалистов, в этот период температура уверенно перешагнёт «плюсовую» отметку.

- К концу февраля-началу марта потеплеет. Днём температура будет в плюсовых зонах, хоть и в слабоположительных значениях, - подытожил врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

