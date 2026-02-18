Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

Волгоградцам пообещали 15-сантиметровые сугробы после снегопада 19 февраля

Общество 18.02.2026 16:27
0
18.02.2026 16:27


19 февраля Волгоградская область окажется под ударом среднеземноморского циклона. Гидрометцентр объявил на территории региона оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного снегопада. Засыпать волгоградцев будет с утра и до позднего вечера. По данным метеорологов, за несколько часов выпадет 26% месячной нормы осадков.

- При прохождении среднеземноморского циклона через территорию региона ожидаем снег, мокрый снег, местами сильный снег. По Волгограду также ожидаем сильный снег. Он будет продолжаться целый день. В общей сложности выпадет 8-10 мм осадков, что соответствует 10-15 сантиметрам снежного покрова. Прекращение снегопада ожидаем только 20 числа, - рассказал врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

По южным районам возможен мокрый снег, на севере региона прогнозируется сухой. При этом среднеземноморский циклон будет заходить волнами, из-за чего в самом начале прохождения атмосферного фронта возможно образование ледяного дождя и снежных зёрен.

- Да, мы не исключаем возможность образования этих явлений. Они связаны с особыми погодными условиями, когда по высотам идёт тепло, а у земли холодно. Поэтому в верхних слоях у нас формируется дождь, но когда осадки приближаются к земле, начинают замерзать. Но повторюсь, возможно лишь отдельные и краткосрочные эпизоды. В целом мы ожидаем по региону осадки в виде снега и мокрого снега, - добавил метеоролог.

Влияние циклона волгоградцы будут ощущать в течение нескольких дней, после чего он уйдет на северо-восток в направлении Урала. К 21 февраля синоптики ожидают небольшое потепление и возвращение снегопадов, правда не таких сильных.

- 21 февраля днём воздух прогреется до 0°С, ночью возможны небольшие осадки. В основном в виде мокрого снега. В дальнейшем температура в регионе стабилизируется. В ночные часы ожидаем порядка -7…-8°С, в дневные часы -1…-3°С.

Уточнили метеорологи и прогноз на первые дни весны. По данным специалистов, в этот период температура уверенно перешагнёт «плюсовую» отметку.

- К концу февраля-началу марта потеплеет. Днём температура будет в плюсовых зонах, хоть и в слабоположительных значениях, - подытожил врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.02.2026 17:23
Общество 18.02.2026 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 16:50
Общество 18.02.2026 16:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 16:27
Общество 18.02.2026 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 15:53
Общество 18.02.2026 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 15:23
Общество 18.02.2026 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:52
Общество 18.02.2026 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:19
Общество 18.02.2026 14:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:14
Общество 18.02.2026 14:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.02.2026 14:03
Общество 18.02.2026 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:45
Общество 18.02.2026 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:20
Общество 18.02.2026 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:16
Общество 18.02.2026 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 13:12
Общество 18.02.2026 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 12:04
Общество 18.02.2026 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2026 11:39
Общество 18.02.2026 11:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:23
В Волжском электронная зажигалка запалила рюкзак школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:50
Владимир Никонов стал новым главой Ольховского районаСмотреть фотографии
16:40
Цифровой кластер «Ростелекома» запустил сайт для стартапов и инновационных компанийСмотреть фотографии
16:27
Волгоградцам пообещали 15-сантиметровые сугробы после снегопада 19 февраляСмотреть фотографии
16:20
С дроппера из Кургана взыскали деньги в пользу обманутого 99-летнего фронтовикаСмотреть фотографии
15:53
В хуторе Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Романом АнуфриевымСмотреть фотографии
15:23
Документальный фильм «Предательство» покажут в волгоградских школах и ВУЗахСмотреть фотографии
14:52
Минобороны: в Волгоградской области ликвидирован украинский БПЛАСмотреть фотографии
14:39
Волгоград принял третий тур престижного чемпионатаСмотреть фотографии
14:19
В Ростовской области возьмут под усиленную охрану заводы и вокзалыСмотреть фотографии
14:18
Волгоградца приговорили к 7 годам «строгача» за тайник под капотомСмотреть фотографии
14:03
Владимир Путин потребовал от глав регионов контролировать поддержку семей бойцов СВОСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде блогеров Ульянова и Серенко оставили в СИЗОСмотреть фотографии
13:45
«Вы где такую инфляцию видели?»: проезд в маршрутках Волжский-Волгоград подорожает до 180 рублейСмотреть фотографии
13:27
Эксперты назвали «Отличное место для работы» в отрасли телекомаСмотреть фотографии
13:20
Прокуратура нашла опасные детские площадки на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:16
Глава ФАС объяснил рост платы за ЖКХ с 1 январяСмотреть фотографии
13:12
«Самую ушастую» белку из Волгограда показали на фестивале «Первозданная Россия»Смотреть фотографии
12:04
«От кабины ничего не осталось»: под Волгоградом скончался водитель опрокинувшейся «Лады»Смотреть фотографии
11:39
В Волгограде «Концессии» обшивают теплотрассы энергоэффективной изоляциейСмотреть фотографии
11:16
В Жирновске устранили крупную аварию на канализационном коллектореСмотреть фотографии
11:01
Пост №1 в Волгограде справит новоселье в свой 60-летний юбилейСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде и области отменена утренняя беспилотная опасностьСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде распродают сеть пекарен за 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
10:17
Самозанятым волгоградцам объяснили, как взять больничныйСмотреть фотографии
09:59
«Всем нам нужен глоток свежего воздуха»: в Волжском на выставке первоцветов случился ажиотажСмотреть фотографии
09:28
На трассе Р-22 в Волгоградской области сгорел грузовик с прицепомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:10
В Волгограде сообщили о задержке двух авиарейсов из-за угрозы налёта БПЛАСмотреть фотографии
08:43
В Волгоградской области заложникам при теракте выплатят 156 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:32
Кровавую Луну увидят волгоградцы в мартеСмотреть фотографии
 