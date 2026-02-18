Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Олимпийский чемпион Максим Маринин в ЦПКиО обнял волгоградцев

Сегодня, 18 февраля, в ЦПКиО Волгограда именитые российские фигуристы показывают свое мастерство на льду арены «Лагуна». Перед большим представлением прошел мастер-класс для всех желающих, который провел Олимпийский чемпион Максим Маринин.

- Так приятно вернуться в город, где я вырос, где прошло моё детство, прошли самые счастливые годы. Спасибо за ваши аплодисменты, что вы здесь. Всем любви, здоровья и счастья. Обнимаю! – сказал чемпион.

Максим Маринин – уроженец Волгограда. На катке «Лагуна» Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы провел для гостей согревающую разминку и научил новичков уверенно стоять на коньках. Он показал несложные элементы, которые вполне можно было повторить за ним.

В шоу-программе, которая прошла позже, выступили 10 фигуристов российского и мирового уровня: Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Даниил Самсонов, Артём Ковалев, Ксения Синицына, Матвей Ветлугин, Мария Голубева и Алексей Усков, Андрей Ежлов и Софья Шевченко. Впервые в нашем городе выступит двукратный чемпион России, победитель финала Кубка России Евгений Семененко.

Звезды российского фигурного катания выступают в рамках Всероссийского зимнего фестиваля на льду Winter Fest. В этом году он проходит в шести городах России.

Фото: ЦПКиО

