Владимир Никонов стал новым главой Ольховского района

Владимир Сергеевич родился в 1984 году, в 2007 году окончил Волгоградскую академию государственной службы по специальности «Налоги и налогообложение». Работал в коммерческих структурах, а с 2016 года трудился на разных должностях в администрации Ольховского района. Имеет богатый управленческий опыт в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и охраны окружающей среды.