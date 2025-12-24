Волгоградцам разрешат не платить за парковку 11 дней нового года





В Волгограде на новогодних праздниках платные парковочные пространства в центре города перейдут на особый режим работы. В течение 12 дней оставить свой автомобиль на основных улицах областного центра можно будет бесплатно.

- Уважаемые пользователи, поздравляем вас с Новым годом! Сообщаем, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года парковки функционируют в бесплатном режиме, — говорится в сообщении на официальном портале «Парковки Волгограда».

Такой формат работы утверждён постановлением администрации Волгограда от сентября 2023 года. Согласно документу, в выходные и праздничные дни плата за оставление автомобиля на муниципальных парковках не взимается. Так парковки уже функционировали в 2025 году на майских праздниках.