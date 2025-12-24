Общество

Волгоградцам разрешат не платить за парковку 11 дней нового года

Общество 24.12.2025 13:03
0
24.12.2025 13:03


В Волгограде на новогодних праздниках платные парковочные пространства в центре города перейдут на особый режим работы. В течение 12 дней оставить свой автомобиль на основных улицах областного центра можно будет бесплатно.

- Уважаемые пользователи, поздравляем вас с Новым годом! Сообщаем, что с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года парковки функционируют в бесплатном режиме, — говорится в сообщении на официальном портале «Парковки Волгограда».

Такой формат работы утверждён постановлением администрации Волгограда от сентября 2023 года. Согласно документу, в выходные и праздничные дни плата за оставление автомобиля на муниципальных парковках не взимается. Так парковки уже функционировали в 2025 году на майских праздниках.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
24.12.2025 16:32
Общество 24.12.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 14:50
Общество 24.12.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 14:06
Общество 24.12.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 13:21
Общество 24.12.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 13:03
Общество 24.12.2025 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 12:03
Общество 24.12.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 11:27
Общество 24.12.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 11:20
Общество 24.12.2025 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 09:54
Общество 24.12.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 09:04
Общество 24.12.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 08:14
Общество 24.12.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 07:30
Общество 24.12.2025 07:30
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 07:15
Общество 24.12.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 06:50
Общество 24.12.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
24.12.2025 06:30
Общество 24.12.2025 06:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:32
Волгоградцы получат январские пенсии и пособия досрочноСмотреть фотографии
16:07
Волгоградца задержали за кражу из ПВЗ золота и одежды на 260 тыс. рублейСмотреть фотографии
15:17
Волгоградской области выделили 207 млн рублей на профилактику ССЗСмотреть фотографии
15:07
Михаил Щербаков признан лучим спортсменом Волгоградской области 2025 годаСмотреть фотографии
14:50
Крупный засор из тряпья и бетона устранили на коллекторе на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:06
Под Волгоградом фура с негабаритом заблокировала движение по федеральной трассеСмотреть фотографии
14:05
Бородачи из Самары на видео показали, как под видом проституток развели волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Упала замертво: последние секунды жизни охранницы ТЦ в Волжском попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Власти сообщили о гибели двоих камышан на СВОСмотреть фотографии
13:19
Гандболистки «Динамо-Синары» проиграли ЦСКА и завершили борьбу за Кубок РоссииСмотреть фотографии
13:03
Волгоградцам разрешат не платить за парковку 11 дней нового годаСмотреть фотографии
12:45
ФСБ в Ростовской области обезвредила украинского шпионаСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области 105 коммунальных машин дали бой гололёду на дорогахСмотреть фотографии
12:03
Выживших в страшном пожаре детей перевели из Михайловки в больницу ВолгоградаСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде нашли красную икру пяти производителей с кишечной палочкойСмотреть фотографии
11:27
В ЛНР начал работу общероссийский телефон доверия для детейСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде отель Gold опечатали после иска МЧССмотреть фотографии
10:58
В Волгограде вновь пассажирка троллейбуса госпитализирована после поездкиСмотреть фотографии
10:14
Экс-глава Палласовского района Толмачев назначен зампредом облкомтерполитикиСмотреть фотографии
09:54
Волгоградцы лишились сокращённого рабочего дня перед новогодними праздникамиСмотреть фотографии
09:34
В Волжском у ТЦ «Идея» нашли трупСмотреть фотографии
09:04
В Волгограде объявлен повторный аукцион на ремонт моста в СарептеСмотреть фотографии
08:15
Волгоградцев предупредили об угрозе заражения балканским гриппомСмотреть фотографии
08:14
В Волгограде остановлено движение трамваев №№5, 7, 10 и 12Смотреть фотографии
08:02
Светит «пятнашка»: экс-заммэра Котово и подельника саратовского олигарха осудят по четырем статьям УКСмотреть фотографии
07:30
Один беспилотник ВСУ сбили в ночь на 24 декабря в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:15
Мошенники предлагают заработать волгоградцам на подарочных сертификатахСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области отменена трехчасовая опасность по БПЛАСмотреть фотографии
06:30
МРОТ для волгоградцев с января превысит 29 тысяч рублейСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность 24 декабряСмотреть фотографии
 