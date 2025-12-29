Общество

Пострадавшие от БПЛА волгоградцы начали получать выплаты: объясняем, за что и сколько

Общество 29.12.2025 17:15
0
29.12.2025 17:15


Волгоградцы, чье имущество пострадало в результате террористических атак ВСУ, начали получать социальные выплаты. Как сообщает ИА «Высота 102», большинство уже обратившихся – владельцы транспортных средств. 

Напомним, ранее депутаты Волгоградской городской думы утвердили порядок оказания единовременной социальной помощи гражданам в связи с атаками беспилотников. Социальная помощь выплачивается в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости, в связи с повреждением жилого помещения, расположенного на территории областного центра, в связи с повреждением принадлежащего на праве собственности и зарегистрированного в установленном порядке транспортного средства, а также в связи с причинением вреда здоровья. 

Если пострадало имущество 

Размер соцпомощи  определяется созданной комиссией. В связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости он не может превышать 78375 рублей на человека – за частично утраченное имущество первой необходимости. И 156750 рублей на человека за полностью утраченное имущество первой необходимости. При этом важно, что, если в семье, например, три человека, то вышеназванные суммы получит каждый из них. 

При повреждении дома/квартиры

Что касается поврежденного жилого помещения, то размер социальной помощи собственникам, а также нанимателям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде Волгограда определяется комиссией из расчета 20 тысяч рублей за квадратный метр, но не более 1 миллиона рублей. 

Выплаты за авто

Владельцы транспортных средств, чьи автомобили пострадали от атак БПЛА, могут рассчитывать на сумму, не превышающую 75 тысячи рублей. 

На здоровье 

Максимальный размер социальной помощи жителям в связи с причинением вреда здоровью определен в 50 тысяч рублей. 

Важно! Для получения социальной помощи в четырех обозначенных случаях необходимо подготовить соответствующий пакет документов. Кроме удостоверения личности, документов на жилье, автомобили, необходимо также приложить постановление о признании гражданина потерпевшим по уголовному делу по статье 205 УК РФ. 

Подчеркивается, что речь идет не о компенсациях, а именно о социальной помощи волгоградцам, которые пострадали от обломков беспилотников. При этом каждый случай рассматривается индивидуально.  

Меры поддержки распространяются на случаи, произошедшие с начала 2025 года. То есть рассчитывать на компенсации могут и те волгоградцы, которые пострадали до принятия данного документа. 


