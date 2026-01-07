Главное

Волгоградских матерей-героинь приравняли к Героям Труда: что это значит

Жительниц Волгоградской области, которые носят звание «Мать-героиня» приравняли на государственном уровне к Героям Труда. Это, прежде всего, значит, что с 1 января волгоградки могут рассчитывать на те же меры социальной поддержки, что и россияне, посвятившие себя ударному труду. 

Напомним, что звание «Мать-героиня» присваивают тем женщинам, которые воспитывают 10 и более детей. 

В числе льгот, которые теперь положены таким волгоградкам, и выплат: 

  • внеочередное оказание медицинской помощи, 
  • бесплатное обеспечение лекарствами,
  • санаторно-курортное лечение, 
  • льготный проезд в транспорте, 
  • льготное посещение учреждений культуры и спорта, 
  • освобождение от платы за услуги ЖКХ,
  • бесплатное получение в собственность земельного участка,
  • первоочередное предоставление строительных материалов, 
  • бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Отметим, что родившая и воспитавшая более 10 детей жительница Волгограда имеет право отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату, которая составляет порядка 72,4 тыс. рублей и будет ежегодно индексироваться. 

– Также вводится дополнительное материальное обеспечение (415% размера социальной пенсии) матерей-героинь и снимаются ограничения, связанные с учетом в страховой стаж периодов ухода за детьми в возрасте до 1,5 лет (ранее были ограничения до 6 лет в общей сложности). Кроме того, если у мамы рождаются одновременно два и более малыша, в страховой стаж будет включаться по 1,5 года ухода за каждым ребенком, – уточняют в Волгоградской областной думе. 

