



Жительниц Волгоградской области, которые носят звание «Мать-героиня» приравняли на государственном уровне к Героям Труда. Это, прежде всего, значит, что с 1 января волгоградки могут рассчитывать на те же меры социальной поддержки, что и россияне, посвятившие себя ударному труду.

Напомним, что звание «Мать-героиня» присваивают тем женщинам, которые воспитывают 10 и более детей.

В числе льгот, которые теперь положены таким волгоградкам, и выплат:

внеочередное оказание медицинской помощи,

бесплатное обеспечение лекарствами,

санаторно-курортное лечение,

льготный проезд в транспорте,

льготное посещение учреждений культуры и спорта,

освобождение от платы за услуги ЖКХ,

бесплатное получение в собственность земельного участка,

первоочередное предоставление строительных материалов,

бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Отметим, что родившая и воспитавшая более 10 детей жительница Волгограда имеет право отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату, которая составляет порядка 72,4 тыс. рублей и будет ежегодно индексироваться.

– Также вводится дополнительное материальное обеспечение (415% размера социальной пенсии) матерей-героинь и снимаются ограничения, связанные с учетом в страховой стаж периодов ухода за детьми в возрасте до 1,5 лет (ранее были ограничения до 6 лет в общей сложности). Кроме того, если у мамы рождаются одновременно два и более малыша, в страховой стаж будет включаться по 1,5 года ухода за каждым ребенком, – уточняют в Волгоградской областной думе.