



В Волгограде с сегодняшнего дня, 1 декабря, заработали новые платные парковки. Как сообщает V102.RU, парковочное пространство расширено за счет нескольких улиц в центре города в рамках 4-ого этапа реализации этого проекта.

Итак, платная стоянка стала функционировать на ул. Коммунистической – в границах ул. Комсомольской до ул. 7-й Гвардейской. Придется платить с сегодняшнего дня и за парковку на ул. 13-й Гвардейской, ул. Пражской, ул. Гагарина и ул. Порт-Саида.

Платная парковка заработала также на ул. Мира в границах улиц Комсомольской и Гагарина. Парковочное пространство расширено за счет территории у речного вокзала и Волгоградской филармонии на Набережной имени 62-1 Армии.

Напомним, в Волгограде стоянка автомобиля на платной парковке продолжительностью более 15 минут обойдется в 40 рублей и далее столько же за каждый час.

В будние дни платные парковки работают с 08:00 утра до 20:00. Бесплатно оставлять автомобили можно в ночное время – с 20:00 до 08:00.

За неоплату парковки в Волгограде предусмотрены штрафы: для физических лиц – 2,5 тысячи рублей, для юридических – 30 тысяч рублей. Из-за сбоев с мобильным интернетом владельцы автомобилей стали испытывать проблемы с оплатой парковочных мест. Но внести плату можно до окончания дня из дома.

Между тем, как сообщало V102.RU, сегодня, 1 декабря, стало известно, что в Госдуме выступили с инициативой освобождения от платы за парковку жителей МКД, проживающих в жилой зоне рядом с парковками, а также сотрудников и посетителей соцучреждений – школ, детских садов, больниц, поликлиник, объектов спорта и культуры. Соответствующий законопроект уже внесен в нижнюю палату российского парламента.



