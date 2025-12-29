Войска беспилотных систем: кто из волгоградцев может служить, какие выплаты





В России в структуре Вооружённых сил (ВС) начал действовать новый род войск – войска беспилотных систем (БпС). Кто из волгоградцев может вступить в эти войска и какие выплаты полагаются военнослужащим, – в материале ИА «Высота 102».

Для справки. Войска беспилотных систем будут действовать в воздухе, на суше, на воде и под водой. При комплектовании войск предъявляются повышенные требования к каждому кандидату. Основными источниками комплектования являются: военнослужащие по призыву; военнослужащие по контракту – участники СВО и проходящие военную службу в других видах и родах войск; добровольцы из состава отрядов БАРС; граждане, пребывающие в запасе, в том числе прошедшие подготовку по специальностям БпС в ДОСААФ России или в региональных образовательных организациях; ранее проходившие военную службу в авиационных воинских частях; студенты военных учебных центров; студенты гражданских высших и средних профессиональных учебных заведений; женщины, имеющие соответствующее образование или прошедшие подготовку в региональных образовательных организациях по специальностям БпС.

Кто из волгоградцев сможет вступить в ряды новых войск?

1. Кандидаты, отвечающие требованиям по уровню образования: операторы управления БпЛА – высшее, среднее профессиональное, базовое владение английским языком операторы управления целевой нагрузкой и инженеры (техники) – среднее профессиональное.

2. Кандидаты, отвечающие требованиям по возрасту – от 18 до 35 лет;

3. Военнослужащие категории А и Б.

4. Пригодные психологически: операторы управления БпЛА – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности; операторы управления целевой нагрузкой и инженеры (техники) – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности;

5. Физически подготовленные: по уровню физической подготовленности не ниже «удовлетворительно»;

6. Кандидаты с развитыми аналитическими способностями, вестибулярным аппаратом, мелкой моторикой. Уверенные пользователи ПК.

Требования к военнослужащим по контракту

Претендующим к назначению в подразделения беспилотной авиации (безаэродромного базирования) ктрактникам предъявляются требования:

1. Эксплуатирующие комплексы с БпЛА самолетного (вертолетного) типа:

по уровню образования – высшее, среднее профессиональное, полное среднее, но не ниже уровня, указанного в квалификационных требованиях, базовое владение английским языком;

по возрасту – от 18 до 45 лет;

по состоянию здоровья – категория А, Б;

по профессиональному психологическому отбору: операторы управления БпЛА – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности; операторы управления целевой нагрузкой и техники – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности;

по уровню физической подготовленности – не ниже «хорошо»;

развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером;

2. БПЛА коптерного типа, FPV-дроны коптерного и самолетного типов:

по образованию – высшее, среднее профессиональное, среднее общее, основное общее, базовое владение английским языком;

по возрасту - не старше 45 лет (для операторов FPV-дронов – от 18 до 35 лет);

по состоянию здоровья – категория А и Б;

по профессиональному психологическому отбору – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности;

развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером.

Кто в приоритете?

Приоритет будет отдаваться кандидатам:

с опытом службы в авиационных воинских частях, подразделениях специального назначения (разведывательных);

с опытом опыт работы (от года) в сфере информационных технологий, электроники, радиотехники или смежных областях;

дронрейсерам (пилотам дронов), киберспортсменам, авиамоделистам, программистам, радиотехникам, автомеханикам, лицам, увлекающимся компьютерными играми.

Кого не примут в новые войска ВС РФ?

военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия, в связи с невыполнением ими условий контракта;

лишенных гражданства Российской Федерации;

с прекращением допуска к государственной тайне;

не прошедших обязательные химико-токсикологические исследования, а также совершивших правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств;

осужденных, в том числе условно, за преступление, совершенное умышленно.

Обязательные условия контракта:

срок действия контракта от 1 года,

гарантированное увольнение с военной службы по истечении срока контракта при нежелании заключать новый контракт;

прохождение военной службы только в войсках беспилотных систем;

военнослужащих войск БпС запрещается направлять на иные должности в другие подразделения;

обучение по программе спецподготовки специалистов БпС в учебной сети МО РФ в течение 2 месяцев.

Какие выплаты предусмотрены

федеральная единовременная денежная выплата в размере 400 тыс. рублей;

региональная единовременная денежная выплата – 1 млн рублей в Волгоградской области;

выплата за уничтожение вооружения и военной техники противника в размере от 5 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в зависимости от образца вооружения;

установление ежемесячной надбавки за особые условия военной службы к окладу по воинской должности в размере 300 процентов;

Другие условия: