Войска беспилотных систем: кто из волгоградцев может служить, какие выплаты

29.12.2025 18:30
29.12.2025


В России в структуре Вооружённых сил (ВС) начал действовать новый род войск – войска беспилотных систем (БпС). Кто из волгоградцев может вступить в эти войска и какие выплаты полагаются военнослужащим, – в материале ИА «Высота 102». 

Для справки. Войска беспилотных систем будут действовать в воздухе, на суше, на воде и под водой. При комплектовании войск предъявляются повышенные требования к каждому кандидату. Основными источниками комплектования являются: военнослужащие по призыву; военнослужащие по контракту – участники СВО и проходящие военную службу в других видах и родах войск; добровольцы из состава отрядов БАРС; граждане, пребывающие в запасе, в том числе прошедшие подготовку по специальностям БпС в ДОСААФ России или в региональных образовательных организациях; ранее проходившие военную службу в авиационных воинских частях; студенты военных учебных центров; студенты гражданских высших и средних профессиональных учебных заведений; женщины, имеющие соответствующее образование или прошедшие подготовку в региональных образовательных организациях по специальностям БпС.

Кто из волгоградцев сможет вступить в ряды новых войск? 

1. Кандидаты, отвечающие требованиям по уровню образования: операторы управления БпЛА – высшее, среднее профессиональное, базовое владение английским языком операторы управления целевой нагрузкой и инженеры (техники) – среднее профессиональное. 

2. Кандидаты, отвечающие требованиям по возрасту – от 18 до 35 лет;

3. Военнослужащие категории А и Б. 

4. Пригодные психологически: операторы управления БпЛА – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности; операторы управления целевой нагрузкой и инженеры (техники) – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности;

5. Физически подготовленные: по уровню физической подготовленности не ниже «удовлетворительно»;

6. Кандидаты с развитыми аналитическими способностями, вестибулярным аппаратом, мелкой моторикой. Уверенные пользователи ПК. 

Требования к военнослужащим по контракту 

Претендующим к назначению в подразделения беспилотной авиации (безаэродромного базирования) ктрактникам предъявляются требования:

1. Эксплуатирующие комплексы с БпЛА самолетного (вертолетного) типа:

  • по уровню образования – высшее, среднее профессиональное, полное среднее, но не ниже уровня, указанного в квалификационных требованиях, базовое владение английским языком; 
  • по возрасту – от 18 до 45 лет;
  • по состоянию здоровья – категория А, Б;
  • по профессиональному психологическому отбору: операторы управления БпЛА – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности; операторы управления целевой нагрузкой и техники – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности;
  • по уровню физической подготовленности – не ниже «хорошо»;
  • развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером;

2. БПЛА коптерного типа, FPV-дроны коптерного и самолетного типов:

  • по образованию – высшее, среднее профессиональное, среднее общее, основное общее, базовое владение английским языком;
  • по возрасту - не старше 45 лет (для операторов FPV-дронов – от 18 до 35 лет);
  • по состоянию здоровья – категория А и Б;
  • по профессиональному психологическому отбору – не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности;
  • развитые аналитические способности и вестибулярный аппарат, мелкая моторика рук, уверенное пользование компьютером.

Кто в приоритете? 

Приоритет будет отдаваться кандидатам: 

  • с опытом службы в авиационных воинских частях, подразделениях специального назначения (разведывательных);
  • с опытом опыт работы (от года) в сфере информационных технологий, электроники, радиотехники или смежных областях;
  • дронрейсерам (пилотам дронов), киберспортсменам, авиамоделистам, программистам, радиотехникам, автомеханикам, лицам, увлекающимся компьютерными играми.

Кого не примут в новые войска ВС РФ? 

  • военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия, в связи с невыполнением ими условий контракта;
  • лишенных гражданства Российской Федерации;
  • с прекращением допуска к государственной тайне;
  • не прошедших обязательные химико-токсикологические исследования, а также совершивших правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств;
  • осужденных, в том числе условно, за преступление, совершенное умышленно.

Обязательные условия контракта: 

  • срок действия контракта от 1 года,  
  • гарантированное увольнение с военной службы по истечении срока контракта при нежелании заключать новый контракт;
  • прохождение военной службы только в войсках беспилотных систем;
  • военнослужащих войск БпС запрещается направлять на иные должности в другие подразделения;
  • обучение по программе спецподготовки специалистов БпС в учебной сети МО РФ в течение 2 месяцев.

Какие выплаты предусмотрены 

  • федеральная единовременная денежная выплата в размере 400 тыс. рублей;
  • региональная единовременная денежная выплата – 1 млн рублей в Волгоградской области;
  • выплата за уничтожение вооружения и военной техники противника в размере от 5 тыс. руб. до 500 тыс. руб. в зависимости от образца вооружения;
  • установление ежемесячной надбавки за особые условия военной службы к окладу по воинской должности в размере 300 процентов;

Другие условия: 

  • академический отпуск студентам гражданских вузов и ссузов, заключивших контракт о прохождении военной службы в войсках БпС;
  • поступление в вузы вне конкурса на бюджетной основе для получения различных уровней образования (магистратура и аспирантура);
  • сохранение рабочих мест до окончания военной службы по контракту.

