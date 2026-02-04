Главное

12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

Актуально

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

Федеральные новости
 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
Федеральные новости
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
Общество

Волгоградцы назвали «предвыборной движухой» предложение КПРФ о снижении пенсионного возраста

Общество 04.02.2026 20:37
0
04.02.2026 20:37


Жители Волгоградской области, принявшие участие в экспресс-опросе ИА «Высота 102», выразили недоверие законодательной инициативе депутатов Государственной думы от КПРФ, которой предлагается снижение пенсионного возраста в России. Некоторые участники опроса заподозрили политиков в спекуляции накануне новых выборов в Госдуму.

Напомним, 4 февраля информагентство сообщило о предложении коммунистов признать с 1 июля 2026 года утратившим силу Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В пояснительной записке к проекту закона, направленного в Госдуму депутатами КПРФ, утверждается, что пенсионная реформа 2019 года не имеет под собой веских оснований и, более того, привела к снижению продолжительности жизни в России. В связи с этим политики предлагают вернуться к модели от 1932 года, по которой женщины в России выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60.

С вопросом о том, верят ли волгоградцы в то, что в России вновь могут снизить пенсионный возраст, ИА «Высота 102» обратилось к читателям. Больше половины – 56% участников опроса (326 человек) – выбрали вариант, согласно которому не верят в такие перспективы. 230 человек (41%) надеются на лучшее и не исключают возможности отмены пенсионной реформы. 

В комментариях на сайте информагентства читатели высказали недоверие разработчикам законопроекта: 

– Начинается предвыборная движуха. Пора сорить обещаниями.

– Очередная морковка перед выборами.

При всем этом отметим, что сама по себе идея снижения пенсионного возраста, судя по реакции аудитории, пришлась многим жителям Волгоградской области по душе. 

Фото: Геннадий Гуляев / архив ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.02.2026 21:15
Общество 04.02.2026 21:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 20:59
Общество 04.02.2026 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 20:37
Общество 04.02.2026 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 18:50
Общество 04.02.2026 18:50
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 17:44
Общество 04.02.2026 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 17:10
Общество 04.02.2026 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 16:16
Общество 04.02.2026 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 14:58
Общество 04.02.2026 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 14:38
Общество 04.02.2026 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 14:16
Общество 04.02.2026 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 13:09
Общество 04.02.2026 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 12:49
Общество 04.02.2026 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.02.2026 12:17
Общество 04.02.2026 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 12:15
Общество 04.02.2026 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2026 12:06
Общество 04.02.2026 12:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:34
Дело о кровавой драме с женихом перед свадьбой дошло до суда в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:15
Волгоградцам перечислили запреты на рыбалку в 2026 годуСмотреть фотографии
20:59
«В квартире +10»: волгоградцы замерзают в бывшем общежитии на ШтеменкоСмотреть фотографии
20:37
Волгоградцы назвали «предвыборной движухой» предложение КПРФ о снижении пенсионного возрастаСмотреть фотографии
20:06
Волгоградка Анастасия Захарова завершила выступления в РумынииСмотреть фотографии
19:37
12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговорСмотреть фотографии
18:50
ЦГМС: морозы в Волгоградской области резко пойдут на спад с 7 февраляСмотреть фотографии
18:09
Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с ЛенинымСмотреть фотографии
17:44
ИП из Москвы за 150 млн рублей обновит дорожную разметку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:10
Исполинский малыш: мальчик весом более 7 кг родился под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:16
Депутаты ГД предложили с 1 июля вновь снизить пенсионный возрастСмотреть фотографии
15:48
Выставка тюльпанов откроется в Волгоградском ботсаду 7 февраляСмотреть фотографии
15:46
Волгоградца осудят за травмы школьницы на руинах котельнойСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом 12-летний школьник умер от сердечного приступаСмотреть фотографии
15:07
Главу и бывшего зама облкомприроды оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
14:38
9 дронов ВСУ уничтожила ПВО 4 февраля в Волгограде и областиСмотреть фотографии
14:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
14:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
14:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
13:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
13:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
12:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
12:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборнуюСмотреть фотографии
11:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворовСмотреть фотографии
11:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. ТаращанцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12Смотреть фотографии
 