



Жители Волгоградской области, принявшие участие в экспресс-опросе ИА «Высота 102», выразили недоверие законодательной инициативе депутатов Государственной думы от КПРФ, которой предлагается снижение пенсионного возраста в России. Некоторые участники опроса заподозрили политиков в спекуляции накануне новых выборов в Госдуму.

Напомним, 4 февраля информагентство сообщило о предложении коммунистов признать с 1 июля 2026 года утратившим силу Федеральный закон от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В пояснительной записке к проекту закона, направленного в Госдуму депутатами КПРФ, утверждается, что пенсионная реформа 2019 года не имеет под собой веских оснований и, более того, привела к снижению продолжительности жизни в России. В связи с этим политики предлагают вернуться к модели от 1932 года, по которой женщины в России выходили на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60.

С вопросом о том, верят ли волгоградцы в то, что в России вновь могут снизить пенсионный возраст, ИА «Высота 102» обратилось к читателям. Больше половины – 56% участников опроса (326 человек) – выбрали вариант, согласно которому не верят в такие перспективы. 230 человек (41%) надеются на лучшее и не исключают возможности отмены пенсионной реформы.

В комментариях на сайте информагентства читатели высказали недоверие разработчикам законопроекта:

– Начинается предвыборная движуха. Пора сорить обещаниями.

– Очередная морковка перед выборами.

При всем этом отметим, что сама по себе идея снижения пенсионного возраста, судя по реакции аудитории, пришлась многим жителям Волгоградской области по душе.

Фото: Геннадий Гуляев / архив ИА «Высота 102»