12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда «Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной поляне В Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фото

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

«Хочется счастья. Долгожданного и желанного»: как сложилась судьба знаменитого оператора, снявшего хронику Сталинградской битвы

Федеральные новости

 Поддержка участников СВО остается приоритетной в повестке Госдумы
Поддержка участников специальной военной операции и их родственников остается приоритетной в повестке Госдумы. Об этом высказался председатель парламента Вячеслав Володин.  – Поддержка участников СВО и их близких остается ключевым...
 Львова-Белова анонсировала появление в школах журналов конфликтов
Журналы конфликтов с учениками появятся в российских школах вслед за введением оценок за поведение. Об этом, как передает ИА «Высота 102», в эфире телеканала «Россия 1» сообщила...
«В квартире +10»: волгоградцы замерзают в бывшем общежитии на Штеменко

В Краснооктябрьском районе Волгограда жильцы очередного бывшего общежития замерзают в своих квартирах из-за аварии на внутридомовых сетях. Как рассказали редакции информагентства волгоградцы, проживающие в доме №48 по улице Штеменко, в квартирах уже шесть дней температура не поднимается выше +10 градусов. 

- Сначала у нас отрубился свет, двое суток сидели без света – до тех пор, пока за свой счет самостоятельно не починили. После у нас отключилось отопление, вот уже шестые сутки сидим в холоде, - пожаловались волгоградцы. 

По словам замерзающих, авария произошла в подвале дома, который в результате оказался затоплен водой. 

- Обращались в нашу УК «Волжский край», но быстрого реагирования со стороны компании так и не последовало. Обращаться мы уже не знаем куда, - поясняют жильцы. 

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в управляющую компанию УК «Волжский край» с просьбой прокомментировать ситуацию. В организации уточнили, что знают о проблеме и якобы уже работают над ее решением.

- Дом перешел в наше распоряжение две недели назад. Первый раз авария случилась на прошлых выходных, но мы ее быстро устранили. Ресурс отключался у жителей дома на короткий период времени. Однако спустя день авария уже произошла в новом месте. Ситуация осложняется тем, что коммуникации находятся под полами, поэтому приходится разбирать их, а это не быстро. Все заявки фиксируются нашим сотрудником, что можно проверить по единой системе, - заявили в УК. 

Также в компании пообещали, что в ближайшие сутки порыв будет устранен и тепло вновь поступит в квартиры волгоградцев. Редакция продолжит следить за ситуацией.  

Фото: читатели ИА «Высота 102»; Скришот Яндекс Карты

18:34
Дело о кровавой драме с женихом перед свадьбой дошло до суда в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Волгоградцам перечислили запреты на рыбалку в 2026 годуСмотреть фотографии
17:59
«В квартире +10»: волгоградцы замерзают в бывшем общежитии на ШтеменкоСмотреть фотографии
17:37
Волгоградцы назвали «предвыборной движухой» предложение КПРФ о снижении пенсионного возрастаСмотреть фотографии
17:06
Волгоградка Анастасия Захарова завершила выступления в РумынииСмотреть фотографии
16:37
12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговорСмотреть фотографии
15:50
ЦГМС: морозы в Волгоградской области резко пойдут на спад с 7 февраляСмотреть фотографии
15:09
Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с ЛенинымСмотреть фотографии
14:44
ИП из Москвы за 150 млн рублей обновит дорожную разметку в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Исполинский малыш: мальчик весом более 7 кг родился под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:16
Депутаты ГД предложили с 1 июля вновь снизить пенсионный возрастСмотреть фотографии
12:48
Выставка тюльпанов откроется в Волгоградском ботсаду 7 февраляСмотреть фотографии
12:46
Волгоградца осудят за травмы школьницы на руинах котельнойСмотреть фотографии
12:21
Под Волгоградом 12-летний школьник умер от сердечного приступаСмотреть фотографии
12:07
Главу и бывшего зама облкомприроды оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
11:38
9 дронов ВСУ уничтожила ПВО 4 февраля в Волгограде и областиСмотреть фотографии
11:21
Под Волгоградом обнаружили свалку площадью 8 гектаровСмотреть фотографии
11:20
«Ротор» проверит силы в матче с казахстанским «Актобе»Смотреть фотографии
11:16
В Волгограде пересчитали дворы с ленивыми дворникамиСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области дороги от снежного коллапса спасали 370 спецавтомобилейСмотреть фотографии
10:09
«Белый список» Минцифры 4 февраля пополнили новые сайты и сервисыСмотреть фотографии
09:49
Волгоградские заводчане приняли участие в III слете работающей молодежи ЮФОСмотреть фотографии
09:17
Сирены оповещения населения включат на автовокзале в ВолжскомСмотреть фотографии
09:06
В Волгограде и области отменена повторная беспилотная опасностьСмотреть фотографии
08:50
Волгоградские борцы заработали две путёвки в сборнуюСмотреть фотографии
08:32
Волгоградца задержали за продажу личных данных из баз операторов и банковСмотреть фотографииCмотреть видео
08:30
Андрей Бочаров потребовал от чиновников проверить отчёты УК о расчистке дворовСмотреть фотографии
08:10
«Хоть из окон выпрыгивай»: в Волгограде разорвавшаяся батарея отрезала выход из МКД на ул. ТаращанцевСмотреть фотографииCмотреть видео
07:41
В Волгограде сняли на видео спасение водителя из искорёженного грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
07:40
В Волгограде нарушено движение трамваев №№2, 6 и 12Смотреть фотографии
 