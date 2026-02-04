«В квартире +10»: волгоградцы замерзают в бывшем общежитии на Штеменко





В Краснооктябрьском районе Волгограда жильцы очередного бывшего общежития замерзают в своих квартирах из-за аварии на внутридомовых сетях. Как рассказали редакции информагентства волгоградцы, проживающие в доме №48 по улице Штеменко, в квартирах уже шесть дней температура не поднимается выше +10 градусов.

- Сначала у нас отрубился свет, двое суток сидели без света – до тех пор, пока за свой счет самостоятельно не починили. После у нас отключилось отопление, вот уже шестые сутки сидим в холоде, - пожаловались волгоградцы.

По словам замерзающих, авария произошла в подвале дома, который в результате оказался затоплен водой.

- Обращались в нашу УК «Волжский край», но быстрого реагирования со стороны компании так и не последовало. Обращаться мы уже не знаем куда, - поясняют жильцы.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в управляющую компанию УК «Волжский край» с просьбой прокомментировать ситуацию. В организации уточнили, что знают о проблеме и якобы уже работают над ее решением.

- Дом перешел в наше распоряжение две недели назад. Первый раз авария случилась на прошлых выходных, но мы ее быстро устранили. Ресурс отключался у жителей дома на короткий период времени. Однако спустя день авария уже произошла в новом месте. Ситуация осложняется тем, что коммуникации находятся под полами, поэтому приходится разбирать их, а это не быстро. Все заявки фиксируются нашим сотрудником, что можно проверить по единой системе, - заявили в УК.

Также в компании пообещали, что в ближайшие сутки порыв будет устранен и тепло вновь поступит в квартиры волгоградцев. Редакция продолжит следить за ситуацией.

Фото: читатели ИА «Высота 102»; Скришот Яндекс Карты