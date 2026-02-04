Волгоградцам перечислили запреты на рыбалку в 2026 году

В водоемах Волгоградской области в зимне-весенний период действуют запреты на вылов водных биологических ресурсов и виды рыбалки. В настоящее время действующих ограничений три, за нарушение которых грозит административная ответственность.

Как сообщили в Цимлянском отделе рыбоохраны, с 1 января до 15 сентября запрещен вылов рака пресноводного. До 31 марта текущего года запрещена подводная охота и рыбалка на зимовальных ямах.

Приближаются сроки запрета на добычу рыбца, щуки и судака.

Так, с 15 апреля по 15 июня будет запрещен вылов рыбца; с 20 марта по 25 апреля – вылов щуки, а с 15 апреля по 8 июня - вылов судака.

Сотрудники рыбоохраны напоминают, что в течение всего года запрещен вылов осетровых, икряных самок рака пресноводного, а также добыча водных животных и растений, занесенных в Красные книги РФ и Волгоградской области.

Нарушителям Правил рыболовства грозит административная ответственность по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ. Штраф для граждан составит от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и орудий лова или без таковой.

Фото из архива V102.RU





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!