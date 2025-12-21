Экономика

Банки заблокируют крупные переводы волгоградцев

Экономика 21.12.2025 18:33
0
21.12.2025 18:33


Россиян, в том числе волгоградцев, могут ожидать трудности при попытке перевести крупные суммы. Как выяснило РИА Новости, теперь банки будут запрашивать у клиента дополнительную информацию, в частности, родственную связь с человеком, которому предназначены деньги.

Нетрудно догадаться, что эти дополнительные меры защиты клиентов вводятся из-за мошенников. Банки до выяснения всех обстоятельств могут заблокировать перевод и выполнят перечисление только после общения с человеком, который собрался расстаться с крупной суммой, и его объяснений, кем приходится ему получатель денег.

Кроме того, у клиентов могут запросить информацию, куда именно они собираются потратить деньги.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
21.12.2025 18:33
Экономика 21.12.2025 18:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.12.2025 15:20
Экономика 20.12.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.12.2025 15:45 Реклама
Экономика 19.12.2025 15:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.12.2025 13:41
Экономика 19.12.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.12.2025 10:58
Экономика 19.12.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.12.2025 10:03
Экономика 19.12.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2025 11:57
Экономика 18.12.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.12.2025 06:50
Экономика 18.12.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2025 21:21
Экономика 17.12.2025 21:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2025 16:47
Экономика 17.12.2025 16:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.12.2025 11:14
Экономика 17.12.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2025 15:51
Экономика 16.12.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.12.2025 10:27
Экономика 16.12.2025 10:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.12.2025 08:26
Экономика 15.12.2025 08:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.12.2025 17:24 Реклама
Экономика 12.12.2025 17:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Уже зарегистрированы летальные исходы»: почему волгоградские врачи согласны с идеей о запрете вейповСмотреть фотографии
19:12
Волгоградский профессор назвала особенности гонконгского гриппаСмотреть фотографии
18:33
Банки заблокируют крупные переводы волгоградцевСмотреть фотографии
17:54
В центре Волгограда меняют 5-метровый участок теплопроводаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:29
«Люди просто падают от бессилия»: чем опасны экстремальные диеты накануне Нового годаСмотреть фотографии
16:51
Полицейские нагрянули в ночные клубы Волгограда с нарколабораториейСмотреть фотографии
16:03
Четыре авиарейса задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
15:41
В Волжском подросток умыкнул из офиса Wildberries дорогой телефонСмотреть фотографии
15:00
«Главное, не переставать слышать людей»: сотрудница ЗАГСа - о самых искренних свадьбах, разводах и испытаниях эмоциямиСмотреть фотографии
14:17
Бастрыкин поможет жертвам капремонта дома под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:37
В Волжском десятки Дед Морозов пробежали новогоднюю дистанциюСмотреть фотографии
12:34
Волгоградцам показали, как выглядел проспект СталинаСмотреть фотографии
11:53
В Волжском пьяный подросток без прав разбил в хлам авто и покалечил двоих девочекСмотреть фотографии
11:43
«Бегемотиха прилегла прямо на трамвайных путях»: артисты цирка вспомнили трогательные и комичные истории из жизни закулисьяСмотреть фотографии
11:15
В Волгоградской области двое погибли в ДТП с тягачомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
В Волгограде участник Парада Победы Александр Колотушкин отмечает 99-летиеСмотреть фотографии
10:13
МЧС: в Волгоградской области в 2025 году утонули 70 человекСмотреть фотографии
09:47
Экс-зама начальника УФСБ похоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:14
Дело арестованной экс-чиновницы из Волгограда обросло тайнойСмотреть фотографии
08:21
Магнитные бури минуют волгоградцев 21 декабряСмотреть фотографии
07:54
Росавиация сняла 5-часовой запрет на полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
07:38
Проезд в волгоградских электричках подорожает до 52 рублейСмотреть фотографии
07:18
Военные сбили 2 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:02
В Камышине 61-летний мужчина обгорел в банеСмотреть фотографии
06:19
В Волгоградской области сняли 6-часовой режим угрозы БПЛАСмотреть фотографии
06:09
Самый короткий день в 2025 году ждет волгоградцев 21 декабряСмотреть фотографии
05:51
Росавиация запретила полеты над ВолгоградомСмотреть фотографии
21:56
Михаил Щербаков с новым рекордом Европы победил на «Кубке Сальникова»Смотреть фотографии
21:49
Волгоградцам рассказали, как изменятся суммы в платёжках за ЖКХ в 2026 годуСмотреть фотографии
21:12
Криптоферму экс-мэра Волгограда заподозрили в многочисленных нарушениях законовСмотреть фотографии
 