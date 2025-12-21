Банки заблокируют крупные переводы волгоградцев





Россиян, в том числе волгоградцев, могут ожидать трудности при попытке перевести крупные суммы. Как выяснило РИА Новости, теперь банки будут запрашивать у клиента дополнительную информацию, в частности, родственную связь с человеком, которому предназначены деньги.

Нетрудно догадаться, что эти дополнительные меры защиты клиентов вводятся из-за мошенников. Банки до выяснения всех обстоятельств могут заблокировать перевод и выполнят перечисление только после общения с человеком, который собрался расстаться с крупной суммой, и его объяснений, кем приходится ему получатель денег.



Кроме того, у клиентов могут запросить информацию, куда именно они собираются потратить деньги.





