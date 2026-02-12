Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Зима всё? В Волгоградскую область идут ливни и потепление до +7 градусов

12.02.2026 14:24
12.02.2026 14:24


В ближайшие дни Волгоградская область окажется во власти атлантического циклона. По информации Волгоградского ЦГМС, он принесёт в регион стремительное потепление до +7°С, а также осадки.

- По сути, нас ожидает последний морозный день. В этот период температура ночью будет находиться в районе -8…-10°С, днём воздух будет прогреваться до -3…0°С. К выходным влияние антициклона, который принёс к нам очередную волну холода, ослабеет, и мы начнём ощущать атлантический циклон, - рассказал врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

По свежему прогнозу, уже с 14 февраля днём столбик термометра уверенно пересечёт плюсовую черту, а с началом новой недели и вовсе достигнет отметок, характерных больше для марта, нежели для середины последнего зимнего месяца.

- В начале недели ночные температуры будут в районе 0…+2°С, днём же до +3°С. Своего пика оттепель достигнет ко вторнику. Тогда днём по южным районам Волгоградской области мы прогнозируем до +7°С, - подчеркнул метеоролог.

Продержится весенняя погода несколько дней, после чего зима всё же попробует взять реванш, однако эта попытка уже не сулит волгоградцам серьёзных морозов.

- В последующие дни регион ожидает похолодание, но оно будет незначительным. Дневные температуры вплоть до конца февраля-начала марта будут находится в районе 0°С, с кратковременными ночными замерщиками до -4…-2°С. Можно с уверенностью говорить, что холода, которые нам пришлось пережить в этом сезоне, уже не вернутся.

Помимо тепла, атлантический циклон принесёт в регион и ухудшение погодных условий.

- В отдельные дни мы ожидаем осадки. Учитывая, что температура будет колебаться в районе нулевой отметки, они будут смешенного характера, преимущественно в виде мокрого снега и дождя со снегом. Во время понижения температур в ночной период осадки будет подмораживать, поэтому опять ожидаются гололёдные явления, - подытожил Михаил Гордеев.

Фото из архива ИА «Высота 102»

