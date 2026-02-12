



В ближайшие дни Волгоградская область окажется во власти атлантического циклона. По информации Волгоградского ЦГМС, он принесёт в регион стремительное потепление до +7°С, а также осадки.

- По сути, нас ожидает последний морозный день. В этот период температура ночью будет находиться в районе -8…-10°С, днём воздух будет прогреваться до -3…0°С. К выходным влияние антициклона, который принёс к нам очередную волну холода, ослабеет, и мы начнём ощущать атлантический циклон, - рассказал врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

По свежему прогнозу, уже с 14 февраля днём столбик термометра уверенно пересечёт плюсовую черту, а с началом новой недели и вовсе достигнет отметок, характерных больше для марта, нежели для середины последнего зимнего месяца.

- В начале недели ночные температуры будут в районе 0…+2°С, днём же до +3°С. Своего пика оттепель достигнет ко вторнику. Тогда днём по южным районам Волгоградской области мы прогнозируем до +7°С, - подчеркнул метеоролог.

Продержится весенняя погода несколько дней, после чего зима всё же попробует взять реванш, однако эта попытка уже не сулит волгоградцам серьёзных морозов.

- В последующие дни регион ожидает похолодание, но оно будет незначительным. Дневные температуры вплоть до конца февраля-начала марта будут находится в районе 0°С, с кратковременными ночными замерщиками до -4…-2°С. Можно с уверенностью говорить, что холода, которые нам пришлось пережить в этом сезоне, уже не вернутся.

Помимо тепла, атлантический циклон принесёт в регион и ухудшение погодных условий.

- В отдельные дни мы ожидаем осадки. Учитывая, что температура будет колебаться в районе нулевой отметки, они будут смешенного характера, преимущественно в виде мокрого снега и дождя со снегом. Во время понижения температур в ночной период осадки будет подмораживать, поэтому опять ожидаются гололёдные явления, - подытожил Михаил Гордеев.

Фото из архива ИА «Высота 102»