В обледенелых волгоградских дворах продолжается борьба с гололёдом, который появляется вновь из-за ясной погоды. Об этом сообщила 12 февраля городская администрация, отметив, что представители мэрии контролируют работу УК и ТСЖ по расчистке дворов и крыш от снега и наледи.

- С конца минувшей недели во всех районах города представителями муниципалитета обследовано порядка 900 дворов. По результатам проверок свыше 120 уведомлений и протоколов о нарушении направлено в адрес УК, - отчитались в мэрии.

Зачастую коммунальным службам приходится один и тот же участок обрабатывать в течение дня несколько раз. Всему виной ясная погода, которая способствует таянию снега, но из-за мороза вода моментально застывает, образуя новую наледь.

- Антигололедная обработка во дворах и на крышах МКД входят в обязанности УК и ТСЖ. Сотрудники административно-технических отделов районных администраций ежедневно осуществляют контроль выполненных УК работ, - напоминают в горадминистрации.

Согласно существующему порядку, если выявляется нарушение, то в адрес УК направляется уведомление о необходимости устранить недочеты в течение суток. Если они не устраняются за это время, то нерадивые организации штрафуют на сумму до 300 тысяч рублей. Систематические нарушения могут обернуться лишением лицензии.





