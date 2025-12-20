Экономика

Волгоград вошёл в топ-10 городов по количеству нераспроданных новостроек

Экономика 20.12.2025 15:20
В России на фоне высокой процентной ставки и снижения спроса образовался избыток квартир в новостройках. К такому выводу пришли аналитики, цитируемые «Известиями». По информации на декабрь 2025 года, Волгоград вошёл в топ-10 городов-миллионщиков, где нераспродано около половины построенных квартир.

Эксперты отмечают, что сейчас в России нераспродан 81,7 млн кв. метров строящегося жилья при общем объеме строительства 120,8 млн кв. метров, что составляет 68% от общего объема. При этом показатель соотношения распроданности к строительной готовности в среднем по стране уменьшился на 7 пунктов до 70%. Данный параметр отражает состояние рынка новостроек. Если он опускается ниже 70%, это говорит о перенасыщении рынка.

Отметим, в числе крупных городов, которые вышли из безопасной зоны ещё в 2024 году: Воронеж, Краснодар, Уфа, Челябинск, Омск и Самара. В конце 2025 года к ним добавились: Красноярск, Новосибирск, Пермь, Волгоград и Тюмень.

