Происшествия

Полицейский сбил на служебном «Соболе» волгоградца и скрылся с места ДТП

Происшествия 15.12.2025 18:17
0
15.12.2025 18:17


В Волгограде выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода на ул. Рокоссовского. Как сообщает ИА «Высота 102», переходивший на разрешающий сигнал светофора мужчина был сбит 15 декабря служебным автомобилем ВЛУ МВД России на транспорте. С места происшествия водитель «Соболя скрылся». 

О ДТП в Центральном районе Волгограда сообщили днем жители ЖК, расположенного поблизости с местом происшествия. Позже информацию прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как уточнили в полиции, авария с пострадавшим произошла в 15:17 мск на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского.

– По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Соболь», принадлежащим ВЛУ МВД России на транспорте, напротив дома 2«А» по ул. Рокоссовского совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход доставлен в медучреждение, – сообщили в пресс-службе Главка.  

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

Фото: t.me/grand_avenue34

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
15.12.2025 19:07
Происшествия 15.12.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2025 18:17
Происшествия 15.12.2025 18:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2025 09:18
Происшествия 15.12.2025 09:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2025 07:28
Происшествия 15.12.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 14:48
Происшествия 14.12.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 12:52
Происшествия 14.12.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 09:15
Происшествия 14.12.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 07:12
Происшествия 14.12.2025 07:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 21:02
Происшествия 13.12.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 19:31
Происшествия 13.12.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 17:50
Происшествия 13.12.2025 17:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 11:46
Происшествия 13.12.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 10:46
Происшествия 13.12.2025 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 09:33
Происшествия 13.12.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 07:48
Происшествия 13.12.2025 07:48
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:15
Лесные патрули в Волгоградской области усилили квадрокоптерамиСмотреть фотографии
19:51
Ярослав Арбузов стал автором лучшего гола «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
19:25
Полицейского, сбившего в Волгограде пешехода, уволят из органовСмотреть фотографии
19:07
Маршрутка №5 попала в жесткое ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
18:17
Полицейский сбил на служебном «Соболе» волгоградца и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
18:09
Волгоградцы вырвали победу на торгах по проекту ремонта моста через ВДСКСмотреть фотографии
17:52
Путин отметил госнаградами волгоградских механизаторов, агрономов и трактористовСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом осудили женщину-водителя, которая едва не убила подростка в ДТПСмотреть фотографии
16:54
Умерла пострадавшая при взрыве в Петрове Вале пенсионеркаСмотреть фотографии
16:30
Четыре чабана насмерть замерзли в волгоградской степи во время бурана, один пропалСмотреть фотографии
16:28
Экс-глава района Шкарупелов назначен главой Облпромторга и ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
Кампус мечты: каким должен быть образовательный кластер будущего, изучили «Ростелеком» и ФРИИСмотреть фотографии
15:50
Цены за проезд в автобусах по Волгоградской области ограничили предельными тарифамиСмотреть фотографии
15:30
В райцентре Волгоградской области 77-летняя пенсионерка сгорела в доме с неисправной печьюСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде омбудсмен назвал правозащитников года и лучших журналистовСмотреть фотографии
14:23
Новое производственное достижение на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде в 2026 году приступят к созданию областного центра реабилитацииСмотреть фотографии
13:40
ФСБ задержала поджигателей авто силовиков в Волгоградской и других областях РоссииСмотреть фотографии
13:40
В Котово хозяйку двух хаски обязали выплатить ущерб за 60 разорванных утокСмотреть фотографии
13:09
Уехавшая из России опекун почти три года получала деньги на бывших приемных детейСмотреть фотографии
13:07
ФСБ задержала причастных к обороту средств поражения волгоградцевСмотреть фотографии
12:36
Бочаров передал участникам боевых действий 60 новых автомобилейСмотреть фотографии
11:59
Моржи из 5 регионов устроили заплыв под Волгоградом в экстремальную погодуСмотреть фотографии
11:55
Pussy Riot признана в России экстремистской организациейСмотреть фотографии
11:48
Силовики взяли штурмом дом с вымогателями под Волгоградом – видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Горнолыжные курорты на юге, куда можно «навострить лыжи» этой зимойСмотреть фотографии
11:30
«Ёк-Макарёк» и фирменные трусы: волгоградские пенсионерки зажгли на шоу у МалаховаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
«Начало матча не задалось»: гандболисты «Каустика» в Волгограде проиграли «Чеховским медведям»Смотреть фотографии
11:11
Часть сёл в трёх районах Волгоградской области остаётся без светаСмотреть фотографии
10:53
Зал Воинской Славы на Мамаевом кургане закроют для туристов 16 декабряСмотреть фотографии
 