В Волгограде выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода на ул. Рокоссовского. Как сообщает ИА «Высота 102», переходивший на разрешающий сигнал светофора мужчина был сбит 15 декабря служебным автомобилем ВЛУ МВД России на транспорте. С места происшествия водитель «Соболя скрылся».

О ДТП в Центральном районе Волгограда сообщили днем жители ЖК, расположенного поблизости с местом происшествия. Позже информацию прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полиции, авария с пострадавшим произошла в 15:17 мск на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского.

– По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем «Соболь», принадлежащим ВЛУ МВД России на транспорте, напротив дома 2«А» по ул. Рокоссовского совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход доставлен в медучреждение, – сообщили в пресс-службе Главка.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: t.me/grand_avenue34